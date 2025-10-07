Qu'est-ce que la modélisation des données ?

La modélisation des données est le processus de création d'une représentation visuelle de l'ensemble ou d'une partie d'un système d'information, afin de communiquer les connexions entre les points et les structures de données. L'objectif est d'illustrer les types de données utilisées et stockées dans le système, les relations entre ces types de données, les façons dont les données peuvent être regroupées et organisées, ainsi que leurs formats et attributs.

Les modèles de données sont construits autour des besoins métier. Les règles et les exigences sont définies en amont grâce au retour d'information des parties prenantes, afin qu'elles puissent être intégrées dans la conception d'un nouveau système ou adaptées lors de l'itération d'un système existant.

Les données peuvent être modélisées à divers niveaux d'abstraction. Le processus commence par la collecte d'informations sur les exigences métier auprès des parties prenantes et des utilisateurs finaux. Ces règles métier sont ensuite traduites en structures de données pour formuler une conception concrète de la base de données. Un modèle de données peut être comparé à une feuille de route, à un plan directeur d'architecte ou à tout autre diagramme formel qui facilite une compréhension plus approfondie de ce qui est conçu.

La modélisation des données utilise des schémas standardisés et des techniques formelles. Il s'agit d'un moyen commun, cohérent et prévisible de définir et de gérer les ressources de données dans une organisation, voire au-delà.

Dans l'idéal, les modèles de données sont des documents vivants qui évoluent en même temps que les besoins de l'entreprise. Ils jouent un rôle important dans le soutien des processus métier et dans la planification de l'architecture et de la stratégie informatiques. Les modèles de données peuvent être partagés avec des vendeurs, des partenaires et/ou des pairs du secteur.