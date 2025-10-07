Qu'est-ce que la modélisation des données ?

La modélisation des données est le processus de création d'une représentation visuelle de l'ensemble ou d'une partie d'un système d'information, afin de communiquer les connexions entre les points et les structures de données. L'objectif est d'illustrer les types de données utilisées et stockées dans le système, les relations entre ces types de données, les façons dont les données peuvent être regroupées et organisées, ainsi que leurs formats et attributs.
Les modèles de données sont construits autour des besoins métier. Les règles et les exigences sont définies en amont grâce au retour d'information des parties prenantes, afin qu'elles puissent être intégrées dans la conception d'un nouveau système ou adaptées lors de l'itération d'un système existant.
Les données peuvent être modélisées à divers niveaux d'abstraction. Le processus commence par la collecte d'informations sur les exigences métier auprès des parties prenantes et des utilisateurs finaux. Ces règles métier sont ensuite traduites en structures de données pour formuler une conception concrète de la base de données. Un modèle de données peut être comparé à une feuille de route, à un plan directeur d'architecte ou à tout autre diagramme formel qui facilite une compréhension plus approfondie de ce qui est conçu.
La modélisation des données utilise des schémas standardisés et des techniques formelles. Il s'agit d'un moyen commun, cohérent et prévisible de définir et de gérer les ressources de données dans une organisation, voire au-delà.
Dans l'idéal, les modèles de données sont des documents vivants qui évoluent en même temps que les besoins de l'entreprise. Ils jouent un rôle important dans le soutien des processus métier et dans la planification de l'architecture et de la stratégie informatiques. Les modèles de données peuvent être partagés avec des vendeurs, des partenaires et/ou des pairs du secteur.
Comme tout processus de conception, la conception de bases de données et de systèmes d'information commence à un haut niveau d'abstraction et devient de plus en plus concrète et spécifique. Les modèles de données peuvent être généralement divisés en trois catégories, qui varient en fonction de leur degré d'abstraction. Le processus commencera par un modèle conceptuel, passera à un modèle logique et se terminera par un modèle physique. Chaque type de modèle de données est abordé plus en détail ci-dessous :
En tant que discipline, la modélisation des données invite les parties prenantes à évaluer le traitement et le stockage des données dans les moindres détails. Les techniques de modélisation des données suivent des conventions différentes qui dictent les symboles utilisés pour représenter les données, la façon dont les modèles sont présentés et la façon dont les exigences métier sont transmises. Toutes les approches fournissent des flux formalisés qui comprennent une séquence de tâches à exécuter de manière itérative. Ces flux se présentent généralement comme suit :
La modélisation des données a évolué parallèlement aux systèmes de gestion des bases de données, les types de modèle devenant de plus en plus complexes à mesure que les besoins des entreprises en stockage de données augmentaient. Voici plusieurs types de modèle :
Les bases de données relationnelles utilisent fréquemment le langage SQL pour la gestion des données. Ces bases de données fonctionnent bien pour maintenir l'intégrité des données et réduire la redondance. Elles sont souvent utilisées dans les systèmes de point de vente, ainsi que pour d'autres types de traitement des transactions.
Deux modèles de données dimensionnelles largement utilisés sont le schéma en étoile, dans lequel les données sont organisées en faits (éléments mesurables) et en dimensions (informations de référence), où chaque fait est entouré de ses dimensions associées dans un modèle en étoile. L'autre est le schéma en flocon de neige, qui ressemble au schéma en étoile, mais comprend des couches supplémentaires de dimensions associées, ce qui rend le schéma de ramification plus complexe.
La modélisation des données permet aux développeurs, aux architectes de données, aux analystes métier et aux autres parties prenantes de visualiser et de comprendre plus facilement les relations entre les données d'une base ou d'un entrepôt de données. En outre, elle peut :
De nombreuses solutions commerciales et open source d'ingénierie logicielle assistée par ordinateur (CASE) sont largement utilisées aujourd'hui, notamment plusieurs outils de modélisation, de diagramme et de visualisation des données. Voici quelques exemples :
