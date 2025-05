Qu’est-ce que la génération automatique de texte en langage naturel (GAT) ?

Résumés des données et rapports : les systèmes NLG convertissent des données complexes en résumés et plans facilement compréhensibles. La rationalisation de l’agrégation et de la synthèse des articles et des rapports rend les prévisions plus efficaces. Les chefs d’entreprise utilisent des outils de BI basés sur la NLG pour la prise de décision fondé sur les données. D’autres entreprises utilisent l’IA et la NLG pour créer ce contenu pour leurs clients.