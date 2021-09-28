Qu’est-ce que l’étiquetage des données ?

L’étiquetage des données, ou annotation de données, fait partie de l’étape de prétraitement lors du développement d’un modèle de machine learning (ML).
L'étiquetage des données nécessite l'identification des données brutes (images, fichiers texte, vidéos), puis l'ajout d'une ou plusieurs étiquettes à ces données pour spécifier leur contexte pour les modèles, permettant ainsi au modèle de machine learning de faire des prédictions précises.
L’étiquetage des données est à la base de différents cas d’utilisation du machine learning et de l’apprentissage profond, notamment la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel (NLP).
Les entreprises intègrent des logiciels, des processus et des annotateurs de données pour nettoyer, structurer et étiqueter les données. Ces données de formation deviennent la base des modèles de machine learning. Ces étiquettes permettent aux analystes d’isoler des variables au sein d’ensembles de données, ce qui, à son tour, permet la sélection de prédicteurs de données optimaux pour les modèles de ML. Les étiquettes identifient les vecteurs de données appropriés à extraire pour l'entraînement du modèle, qui apprend ensuite à faire les meilleures prédictions.
Outre l’assistance des machines, les tâches d’étiquetage des données nécessitent la participation d’un « humain dans la boucle » (« human-in-the-loop » ou HITL). L’HITL s’appuie sur le jugement des « étiqueteurs de données » humains pour créer, entraîner, affiner et tester des modèles de machine learning. Il permet de guider le processus d’étiquetage des données en fournissant aux modèles les jeux de données les plus pertinents pour un projet donné.
Les ordinateurs utilisent des données étiquetées et non étiquetées pour entraîner les modèles ML, mais quelle est la différence ?
Les ordinateurs peuvent également utiliser des données combinées pour l’apprentissage semi-supervisé, ce qui réduit le besoin de données étiquetées manuellement tout en fournissant un grand jeu de données annotées.
L’étiquetage des données est une étape critique dans le développement d’un modèle de ML performant. Bien que l’étiquetage puisse paraître simple, il n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. Par conséquent, les entreprises doivent prendre en compte plusieurs facteurs et méthodes pour déterminer la meilleure approche en matière d’étiquetage. Étant donné que chaque méthode d'étiquetage des données a ses avantages et ses inconvénients, une évaluation détaillée de la complexité de la tâche, ainsi que de la taille, de la portée et de la durée du projet est conseillée.
Voici quelques approches pour l’étiquetage de vos données :
L’inconvénient principal de l’étiquetage des données est que, s'il peut réduire le temps de mise à l'échelle d'une entreprise, il a tendance à avoir un coût. Des données plus précises améliorent généralement les prédictions du modèle, de sorte que, malgré son coût élevé, la valeur qu’il fournit vaut généralement bien l’investissement. Étant donné que l’annotation des données fournit plus de contexte aux jeux de données, il améliore les performances de l’analyse exploratoire des données ainsi que des applications de machine learning (ML) et d’intelligence artificielle (IA). Par exemple, l’étiquetage des données produit des résultats de recherche plus pertinents sur les plateformes de moteurs de recherche et de meilleures recommandations de produits sur les plateformes d'e-commerce. Abordons d’autres avantages et défis clés :
L'étiquetage des données permet aux utilisateurs, aux équipes et aux entreprises de bénéficier d'un meilleur contexte, d'une meilleure qualité et d'une plus grande facilité d'utilisation. Voici plus précisément ce à quoi vous pouvez vous attendre :
L'étiquetage des données n'est pas sans poser de problèmes. Les défis les plus courants sont les suivants :
Quelle que soit l’approche, les bonnes pratiques suivantes optimisent la précision et l’efficacité de l’étiquetage des données :
Même si l'étiquetage peut améliorer la précision, la qualité et la facilité d’utilisation des données dans de nombreux secteurs, ses cas d'utilisation les plus courants sont les suivants :
