Le monde devient chaque jour « plus intelligent », et pour répondre aux attentes des consommateurs, les entreprises utilisent de plus en plus d’algorithmes de machine learning pour leur faciliter la vie. Vous pouvez les voir utilisés sur les appareils des utilisateurs finaux (grâce à la reconnaissance faciale pour déverrouiller les smartphones) ou pour détecter les fraudes à la carte de crédit (en déclenchant des alertes pour les achats inhabituels).

En matière d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning, il existe deux approches fondamentales : l’apprentissage supervisé et l’apprentissage non supervisé. La principale différence réside dans le fait que l’un d’eux utilise des données étiquetées pour prédire les résultats, contrairement à l’autre. Il existe cependant quelques nuances entre les deux approches, et des domaines clés dans lesquels l’une d’entre elles surpasse l’autre. Cet article vous explique les différences pour vous permettre de choisir l’approche la mieux adaptée à votre situation.