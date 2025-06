Qu'est-ce que l'apprentissage non supervisé ?

L’apprentissage non supervisé et supervisé sont souvent abordés ensemble. Contrairement aux algorithmes d’apprentissage non supervisé, les algorithmes d’apprentissage supervisé exploitent des données étiquetées. À partir de ces données, ils prédisent les résultats futurs ou attribuent les données à des catégories spécifiques en fonction du problème de régression ou de classification qu’ils tentent de résoudre.

Si les algorithmes d’apprentissage supervisé ont tendance à être plus précis que ceux d’apprentissage non supervisé, ils exigent toutefois une intervention humaine préalable pour étiqueter correctement les données. Cependant, ces jeux de données étiquetés permettent aux algorithmes d’apprentissage supervisé d’éviter la complexité informatique, car ils n’ont pas besoin d’un ensemble d’entraînement volumineux pour produire les résultats escomptés. La régression linéaire et logistique, le modèle naïf de Bayes, l’algorithme KNN et la forêt d’arbres décisionnels sont des techniques courantes de régression et de classification.

L’apprentissage semi-supervisé se produit lorsque seule une partie des données d’entrée données a été étiquetée. Les apprentissages non supervisé et semi-supervisé peuvent être des alternatives plus attrayantes, car il peut être long et coûteux de s’appuyer sur l’expertise du domaine pour étiqueter les données de manière appropriée dans le cadre de l’apprentissage supervisé.

Pour une analyse approfondie des différences entre ces approches, consultez « Apprentissage supervisé et non supervisé : quelle est la différence ? »