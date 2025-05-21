Qu’est-ce que le compromis biais-variance ?

Lorsque nous décidons de créer un modèle de ML pour un problème métier spécifique, nous voulons choisir une architecture de modèle qui minimise les erreurs et capture les signaux sous-jacents. Le biais et la variance représentent deux sources d’erreur de prédiction. Le biais mesure l’écart entre les prédictions et les valeurs réelles en raison d’hypothèses trop simplistes ; la variance, quant à elle, mesure la fluctuation des prédictions en fonction des différentes données d’entraînement.

Il est essentiel de comprendre et de gérer ce compromis pour construire des modèles qui se généralisent bien face aux données inédites. Les modèles présentant un biais élevé sont sujets au sous-apprentissage, ignorant des schémas importants, tandis que les modèles à forte variance sont enclins au surapprentissage, captant le bruit comme s’il s’agissait d’un signal. Trouver le bon équilibre est au cœur de toute conception efficace du machine learning et permet d’expliquer pourquoi les modèles qui fonctionnent bien sur les données d’entraînement peuvent encore échouer en situation réelle.

Dans cette fiche explicative, nous abordons les détails techniques du compromis biais-variance et de l’erreur de prédiction, en décrivant comment construire le modèle adapté à un ensemble de données.