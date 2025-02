Qu’est-ce que l’IA conversationnelle ?

Recruter du personnel pour le service client peut s’avérer assez coûteux, surtout si vous cherchez à répondre aux questions en dehors des heures d’ouverture habituelles. Fournir une assistance à vos clients à l’aide d’interfaces conversationnelles peut réduire les coûts liés aux salaires et à la formation, un avantage particulièrement appréciable pour les petites et moyennes entreprises. Les chatbots et les assistants virtuels peuvent répondre instantanément et offrent une disponibilité 24 heures sur 24 aux clients potentiels.

Les conversations humaines ne sont pas infaillibles, et elles peuvent produire des réponses incohérentes pour les clients potentiels. Comme la plupart des interactions avec le support client sont répétitives et ont pour objectif la recherche d’informations, les entreprises peuvent programmer une IA conversationnelle pour gérer différents cas d’utilisation, dans un souci d’exhaustivité et de cohérence. Cela crée une continuité dans l’expérience client et permet à de précieuses ressources humaines d’être disponibles pour les demandes plus complexes.