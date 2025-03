Qu’est-ce que l’espace latent ?

Le mappage des points de données vers un espace latent permet d’exprimer les données complexes de manière efficace et significative, afin d’améliorer la capacité des modèles de machine learning à les comprendre et à les manipuler, tout en réduisant les besoins en matière de calcul. À cette fin, l’encodage des représentations d’espace latent implique généralement de réduire la dimensionnalité. Il s’agit de compresser les données de grande dimension dans un espace de dimension inférieure, qui omet les informations non pertinentes ou redondantes.

Les espaces latents jouent un rôle important dans de nombreux domaines de la science des données. Leur encodage est une étape essentielle à de nombreux algorithmes d’intelligence artificielle (IA) modernes. Par exemple, tous les modèles génératifs, tels que les auto-encodeurs variationnels (VAE) et les réseaux antagonistes génératifs (GAN), calculent l’espace latent des données d’entraînement, puis interpolent à partir de celui-ci pour générer de nouveaux échantillons de données. Les modèles de vision par ordinateur entraînés pour réaliser des tâches de classification, comme la détection d’objets et la segmentation d’images, mappent les données d’entrée dans l’espace latent afin d’isoler les qualités nécessaires pour établir des prédictions précises.

Les grands modèles de langage (LLM), qu’il s’agisse de modèles de plongement permettant la recherche sémantique, de modèles autorégressifs comme IBM Granite, ou encore des modèles qui alimentent ChatGPT d’OpenAI, manipulent l’espace latent pour explorer les liens complexes entre différents mots dans un contexte donné.