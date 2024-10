L'IA générative, le low-code et le no-code offrent tous des moyens de générer du code rapidement. Cependant, les outils low-code et no-code reposent sur des modèles préconstruits et des bibliothèques de composants. Ces outils permettent aux personnes sans compétences en codage d'utiliser des interfaces visuelles intuitives, telles que le glisser-déposer, pour créer et modifier des applications rapidement, tandis que le code reste en arrière-plan.

En revanche, les logiciels d'IA générative pour le code ne dépendent pas de modèles ou de bibliothèques de composants. Le logiciel interprète les invites en langage naturel du développeur et génère des extraits de code à partir de zéro pour obtenir les résultats souhaités.

Alors que les outils low-code et no-code ciblent généralement les non-développeurs et les utilisateurs métier, les logiciels de génération de code par l'IA peuvent être utilisés à la fois par des développeurs professionnels et d'autres utilisateurs.