Pourquoi l'IA conversationnelle ?

L'

IA conversationnelle est une solution rentable pour de nombreux processus métier. Voici quelques exemples des avantages de l'utilisation de l' IA conversationnelle.



Rentabilité



La dotation en personnel d'un groupe Service après-vente peut s'avérer assez coûteuse, surtout si vous cherchez à répondre aux questions en dehors des heures de travail. Fournir une assistance à la clientèle par le biais d'interfaces conversationnelles peut réduire les coûts liés aux salaires et à la formation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les agents conversationnels et les assistants virtuels peuvent répondre instantanément, offrant ainsi une disponibilité 24 heures sur 24 aux clients potentiels.

Les conversations humaines peuvent également donner lieu à des réponses incohérentes aux clients potentiels. Étant donné que la plupart des interactions avec l'assistance sont des recherches d'informations et sont répétitives, les entreprises peuvent programmer l'IA conversationnelle pour qu'elle traite différents cas d'utilisation, en garantissant l'exhaustivité et la cohérence. Vous établissez ainsi la continuité dans l'expérience client et libérer des ressources humaines précieuses pour des demandes plus complexes.



Augmentation des ventes et de l'engagement des clients



Les appareils mobiles étant désormais présents dans la vie quotidienne des consommateurs, les entreprises doivent être prêtes à fournir des informations en temps réel à leurs utilisateurs finaux. Comme les outils d'IA conversationnelle sont plus facilement accessibles que la main-d'œuvre humaine, les clients peuvent s'engager plus rapidement et plus fréquemment avec les marques. Grâce à cette assistance immédiate, les clients évitent les longues attentes dans les centres d'appel, ce qui améliore l'expérience globale du client. Avec l'amélioration de la satisfaction des clients, les entreprises verront son impact dans la plus plus grande fidélité des clients et les chiffres d'affaires supplémentaires provenant des recommandations.

Les fonctions de personnalisation de l'IA conversationnelle permettent également aux agents conversationnels de fournir des recommandations aux utilisateurs finaux, donnant ainsi la possibilité aux entreprises de réaliser des ventes croisées de produits que les clients n'auraient peut-être pas envisagés au départ.



Évolutivité



L'

IA conversationnelle est également très évolutive, car l'ajout d'une infrastructure pour la prendre en charge est moins coûteux et plus rapide que le processus de recrutement et d'intégration de nouveaux employés. Cela est particulièrement utile lorsque les produits s'étendent à de nouveaux marchés géographiques ou lors de pics de demande inattendus à court terme, comme pendant les périodes de vacances.