Qu’est-ce qu’un modèle génératif ? 

Introduits en 2014, les réseaux antagonistes génératifs (GAN) font partie des premiers types de modèles d’IA générative à associer deux modèles dans un contexte de compétition. Le modèle génératif crée des sorties que le modèle discriminatif doit juger comme authentiques ou fausses. L’objectif de la compétition est, pour le générateur, de générer un contenu considéré comme authentique lorsqu’il est jugé par le discriminateur.

Si le générateur est un faussaire, le discriminateur est un expert en authentification. Un marchand d’art pourrait mettre la main sur une œuvre falsifiée et tenter de la vendre à un musée, mais pas avant que l’œuvre n’ait été authentifiée. Plus le faussaire s’améliore, mieux il imite les grands maîtres, et plus l’authentificateur pourra avoir du mal à détecter les faux ultérieurs. Et très vite, le musée finit par accueillir une exposition d’œuvres falsifiées.

Le processus d’entraînement qui conduit à des productions réalistes peut également conduire à un effondrement de mode : le générateur ignore certaines de ses données d’entraînement et se limite à un ensemble restreint de types d’échantillons. Les GAN, ainsi que les modèles de diffusion et les transformeurs, doivent être entraînés sur des jeux de données massifs pour des performances efficaces.