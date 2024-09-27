Qu’est-ce que Google Gemini ?

Gemini est également le modèle qui alimente le chatbot IA générative (gen AI) de Google (anciennement Bard) du même nom, tout comme Claude d'Anthropic tire son nom à la fois du chatbot et de la famille de LLM qui le sous-tendent. Les applications Gemini sur le web et sur mobile servent d'interface de chatbot pour les modèles sous-jacents.

Google intègre progressivement le chatbot Gemini dans sa suite de technologies. Par exemple, Gemini est l'assistant d'intelligence artificielle (IA) par défaut sur les derniers téléphones Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro, remplaçant Google Assistant. Dans Google Workspace, Gemini est disponible dans le panneau latéral de Docs pour aider à rédiger et modifier du contenu, et dans le panneau latéral de Gmail pour aider à rédiger des e-mail, suggérer des réponses et rechercher des informations dans la boîte de réception d'un utilisateur.

D’autres applications Google intègrent également Gemini. Google Maps, par exemple, s’appuie sur les capacités du modèle Gemini pour fournir des résumés de lieux et de zones.