Qu'est-ce que Llama 2 ?

Code Llama, développé sur Llama 2, a été perfectionné pour générer du code (et du langage naturel sur le code) à partir d'invites basées sur le code et sur le langage naturel. Lancé peu après la sortie des modèles de base et de chat Llama 2, il est gratuit à des fins de recherche et d'utilisation commerciale.

Prenant en charge la plupart des langages de programmation courants, notamment Python, C++, Java, PHP et Javascript (entre autres), il est disponible dans des tailles de modèle de 7, 13 et 34B de paramètres, et offre une longueur de contexte allant jusqu'à 100 000 jetons. Deux autres variantes, Code Llama - Python et Code Llama - Instruct, sont respectivement conçues pour Python (et PyTorch) et pour le suivi d'instructions.