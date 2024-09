Qu’est-ce que LangChain ?

Intrinsèquement liée au langage, l’abstraction fait partie de notre quotidien. Par exemple, « π » nous permet de représenter le rapport de la circonférence d’un cercle à son diamètre sans avoir à écrire son nombre infini de décimales. De même, un thermostat nous permet de contrôler la température dans notre logement sans avoir à comprendre les circuits complexes associés. Il suffit de savoir à quelles températures correspondent ses différents réglages.

LangChain est essentiellement une bibliothèque d’abstractions pour Python et Javascript, représentant les étapes et les notions courantes nécessaires à l’exploitation des modèles de langage. Ces composants modulaires, comme les fonctions et les classes d’objets, constituent les éléments de base des programmes d’IA générative. Ils peuvent être « enchaînés » pour créer des applications, et permettent donc de réduire la quantité de code et les compétences requises pour réaliser des tâches TAL complexes. Si l’approche abstraite de LangChain limite le degré de personnalisation des applications, elle permet tant aux experts qu’aux novices d’expérimenter et d’accélérer le prototypage.