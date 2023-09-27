Auparavant, il semblait que plus un LLM était grand, mieux c’était, mais les entreprises se rendent compte aujourd’hui que le coût de la recherche et de l’innovation peut être prohibitif. En réponse, un écosystème de modèles open source a commencé à se montrer prometteur et à remettre en question le modèle de gestion des LLM.

Transparence et flexibilité

Les entreprises qui ne disposent pas en interne de compétences en machine learning peuvent utiliser des LLM open source, qui offrent transparence et flexibilité, au sein de leur propre infrastructure, que ce soit dans le cloud ou sur site. Elles ont ainsi un contrôle total sur leurs données et signifie que les informations sensibles restent au sein de leur réseau. Tout cela permet de réduire le risque de fuite de données ou d’accès non autorisé.

Un LLM open source offre de la transparence sur son fonctionnement, son architecture, ses données et ses méthodologies d’entraînement, et sur son utilisation. La possibilité d'inspecter le code et d'avoir une visibilité sur les algorithmes permet à une entreprise de gagner en confiance, facilite les audits et contribue à garantir le respect des normes éthiques et légales. De plus, l'optimisation efficace d'un LLM open source peut réduire la latence et augmenter les performances.

Économies de coûts

Ils sont généralement beaucoup moins coûteux à long terme que les LLM propriétaires, car ils ne nécessitent pas de frais de licence. Cependant, le coût d'exploitation d'un LLM inclut les coûts liés à l'infrastructure cloud ou sur site, et ceux-ci impliquent généralement un coût initial de déploiement important.

Fonctionnalités ajoutées et contributions de la communauté

Les LLM open source pré-entraînés permettent un ajustement précis. Les entreprises peuvent ajouter des fonctionnalités au LLM qui apportent un avantage à leur utilisation spécifique, et les LLM peuvent également être entraînés sur des jeux de données spécifiques. Apporter ces modifications ou spécifications à un LLM propriétaire nécessite de collaborer avec un fournisseur et implique des coûts en termes de temps et d'argent.

Alors que les LLM propriétaires impliquent qu'une entreprise doit s'appuyer sur un seul fournisseur, un LLM open source permet à l'entreprise de tirer parti des contributions de la communauté, de plusieurs fournisseurs de services et éventuellement d'équipes internes pour gérer les mises à jour, le développement, la maintenance et l'assistance. L’open source permet aux entreprises d’expérimenter et d’utiliser les contributions de personnes ayant des perspectives différentes. Cela peut aboutir à des solutions permettant aux entreprises de rester à la pointe de la technologie. Cela permet également aux entreprises utilisant des LLM open source de mieux contrôler leur technologie et leurs décisions concernant la manière dont elles l’utilisent.