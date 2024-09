Gestion des risques

Établissez des tolérances et des alertes permettant de détecter de manière proactive la précision, les performances et les nouveaux indicateurs LLM tout en atténuant les biais et les dérives. Accédez à des outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) automatisés et évolutifs qui couvrent les risques opérationnels, la gestion des politiques, la conformité et la gestion financière. Utilisez un référentiel unique pour conserver les résultats de l’évaluation des risques, les indicateurs clés, les plans de gestion des incidents et les plans d’actions élaborés dans le cadre de la stratégie de gestion des risques. Voir les capacités en action