Suivi et transparence watsonx.governance utilise des fiches d’information pour enregistrer et contrôler automatiquement les données de modèle. Chez IBM, nous les appelons les « étiquettes nutritionnelles » des modèles, car elles contiennent toutes les informations pertinentes sur ces derniers. Ces documents fournissent une vision globale de la gestion des risques et des performances tout au long du cycle de vie du modèle. De plus, ils servent de système de consignation de l’activité de développement et des indicateurs de performance. Les utilisateurs peuvent télécharger les fiches d’information ou les envoyer en tant que pièces jointes aux parties prenantes, ou bien s'en servir comme base dans le cadre d’audits.

Évaluation et documentation des modèles Des indicateurs d’évaluation sont disponibles pour une série de cas d’utilisation, notamment le résumé du texte, la classification du texte, la traduction linguistique, la génération de contenu, la génération augmentée de récupération (RAG) et les questions-réponses. Les performances d’invites peuvent être vérifiées tout au long du cycle de vie de l’IA pour s’assurer qu’elles fonctionnent correctement et empêcher qu’elles ne produisent de contenu potentiellement nuisible ou inapproprié. Les fiches d’information sont utilisées pour documenter ces indicateurs d’évaluation.