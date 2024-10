Qu’est-ce qu’un modèle IA ?

En termes simples, un modèle IA est défini par sa capacité à prendre des décisions ou à faire des prédictions de manière autonome, plutôt que de simuler l’intelligence humaine. Parmi les premiers modèles IA à succès, citons les programmes de jeu de dames et d’échecs du début des années 1950 : ils permettaient aux programmes d’effectuer des mouvements en réponse directe à l’adversaire humain, plutôt que de suivre une série de mouvements préprogrammés.

Différents types de modèles IA sont mieux adaptés à des tâches ou à des domaines spécifiques, pour lesquels leur logique de prise de décision particulière est la plus utile ou la plus pertinente. Les systèmes complexes utilisent souvent plusieurs modèles simultanément, en utilisant des techniques d’apprentissage en ensemble telles que le bagging, le boosting ou le stacking.

À mesure que les outils d’IA deviennent de plus en plus complexes et polyvalents, leur formation et leur exécution nécessitent des quantités de données et une puissance de calcul de plus en plus difficiles. En réponse, les systèmes conçus pour exécuter des tâches spécifiques dans un seul domaine cèdent la place à des modèles de fondation, pré-entraînés sur de grands jeux de données non étiquetées et capables d’une large gamme d’applications. Ces modèles de fondation polyvalents peuvent ensuite être adaptés à des tâches spécifiques.