Un graphe de connaissances, également appelé réseau sémantique, représente un réseau d'entités du monde réel, c'est-à-dire des objets, des événements, des situations ou des concepts, et illustre la relation entre ces entités. Ces informations sont généralement stockées dans une base de données orientée graphes et visualisées sous la forme d'une structure graphique, d'où le terme de « graphe de connaissances ».

Un graphe de connaissances se compose de trois éléments principaux : les nœuds (ou sommets), les arêtes (ou arcs) et les étiquettes. Tout objet, lieu ou personne peut être un nœud. Une arête définit la relation entre les nœuds. Par exemple, un nœud peut être un client, comme IBM, et une agence comme Ogilvy. Une arête permet de classer la relation comme une relation client entre IBM et Ogilvy.

A représente le sujet, B représente le prédicat et C représente l'objet.

Il convient également de noter que les définitions des graphes de connaissances varient et qu'il existe une étude (PDF, 183 Ko) (lien externe au site ibm.com) qui suggère qu'un graphe de connaissances ne diffère pas d'une base de connaissances ou d'une ontologie. Elle soutient plutôt que le terme a été popularisé par le "Knowledge Graph" de Google en 2012.

Les ontologies

Les ontologies sont fréquemment mentionnées dans le contexte des graphes de connaissances, mais là encore, la différence avec les graphes de connaissances fait encore débat. En définitive, les ontologies servent à créer une représentation formelle des entités dans le graphe. Elles sont généralement basées sur une taxonomie, mais comme elles peuvent contenir plusieurs taxonomies, elles conservent leur propre définition distincte. Étant donné que les graphes de connaissances et les ontologies sont représentés de manière similaire, c'est-à-dire par des nœuds et des arêtes, et qu'ils sont basés sur les triplets RDF (Resource Description Framework), ils ont tendance à se ressembler dans les visualisations.

Un exemple d'ontologie peut être l'examen d'un lieu particulier, comme le Madison Square Garden. Une ontologie distingue les événements qui se déroulent à cet endroit en fonction d'une variable telle que l'heure. Une équipe sportive, comme les New York Rangers, a une série de matchs au cours d'une saison qui se déroulent dans ce stade. Ce sont tous des matchs de hockey, et ils sont tous organisés dans le même stade. Cependant, chaque événement se distingue par sa date et son heure.

Le Web Ontology Language (OWL) est un exemple d'ontologie largement adoptée, soutenue par le World Wide Web Consortium (W3C), une communauté internationale qui défend des normes ouvertes pour la longévité de l'Internet. En définitive, cette organisation des connaissances s'appuie sur une infrastructure technologique telle que des bases de données, des API et des algorithmes d'apprentissage automatique, dont le rôle est d'aider les personnes et les services à accéder aux informations et à les traiter plus efficacement.