AI Academy

Partie 2 La gestion des données est-elle le secret de l’IA générative ? Chaque conversation commence avec l’IA générative, mais se termine avec les données. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas d’IA sans données. L’IA générative change notre façon d’envisager les données. Accéder à la page de l’épisode

Partie 2 Pourquoi les modèles de base constituent-ils un changement de paradigme pour l’IA ? Découvrez une nouvelle catégorie de modèles d’IA flexibles et réutilisables capables de générer de nouveaux revenus, de réduire les coûts et d’augmenter la productivité. Utilisez ensuite notre guide pour obtenir plus d’informations. Accéder à la page de l’épisode