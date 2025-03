Qu’est-ce que les hallucinations d’IA ?

Les modèles d’IA générative s’appuient sur des données d’entrée pour accomplir des tâches, de sorte que la qualité et la pertinence des jeux de données d’entraînement dicteront le comportement du modèle et la qualité de ses sorties. Afin d’éviter les hallucinations, assurez-vous que les modèles IA sont entraînés sur des données diversifiées, équilibrées et bien structurées. Cela permettra à votre modèle de minimiser les biais de sortie, de mieux comprendre ses tâches et de produire des résultats plus efficaces.