En l’absence de politiques, de lignes directrices et de pratiques adéquates encadrant la mise en œuvre de l’IA, les organisations peuvent s’exposer à des dilemmes éthiques, au non-respect des réglementations en matière de confidentialité des données, à des atteintes à leur réputation et à des pertes financières. Il est essentiel de définir la bonne gestion des données et la bonne gouvernance de l’IA dès le départ. Pour IBM Consulting, la gouvernance de l’IA est un défi qui s’étend à la société et à la technologie, nécessitant à la fois une gouvernance organisationnelle, des processus et des formations au sein de l’entreprise, ainsi que des outils techniques qui permettent de les mettre en œuvre.

La force d’IBM en matière de gouvernance de l’IA est inégalée : elle est au cœur de notre culture et de nos valeurs. IBM Consulting dispose de l’expertise du secteur et du domaine nécessaire pour travailler avec les clients afin d’établir les bons garde-fous et de veiller à ce que l’IA soit développée de manière responsable, dans l’ensemble de l’entreprise. Nous travaillons avec nos clients pour créer une stratégie d’IA responsable et transparente, soutenue par des cadres de gouvernance organisationnelle ainsi que par des plateformes automatisées de gouvernance de l’IA.