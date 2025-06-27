AI Academy

Allier sécurité et gouvernance pour préparer l’avenir de l’IA

62 % des entreprises ayant subi une violation de données en 2025 ont déclaré ne disposer d’aucune politique de gouvernance de l’IA, et 97 % de celles confrontées à une violation liée à l’IA ne disposent pas de contrôles d’accès adaptés. Si les entreprises se préoccupent de la complexité technique liée à l’adoption de la gouvernance, elles doivent se montrer tout aussi vigilantes face aux enjeux de confidentialité et au coût que représente la perte de confiance de leurs clients.

La gouvernance de l’IA et la sécurité sont deux processus étroitement liés, mais trop souvent traités en silos. Dans cet épisode de l’AI Academy, Betsy Greytok et Evelyn Anderson échangent en tête-à-tête sur l’importance cruciale d’une collaboration étroite entre la gouvernance et la sécurité.
Ce que vous apprendrez
  • Les différences entre sécurité et gouvernance, et la manière dont elles interagissent
  • Pourquoi il est essentiel de décloisonner ces deux processus
  • Comment elles constituent le socle nécessaire pour faire passer l’IA à l’échelle.
Lorsque vous mettez en place un programme de gouvernance solide et adoptez une approche responsable de l’IA, celle-ci enrichit véritablement le travail, nous facilite la vie et ouvre la voie à des innovations que nous n’aurions pas imaginées voir de notre vivant.
Betsy Greytok Vice-présidente et directrice des technologies responsables IBM

Guide de l’épisode

Créer des données et une IA dignes de confiance

Les agents d’IA marquent un point d’inflexion majeur. La façon dont les entreprises les adoptent et les déploient déterminera leur capacité à créer de la valeur à l’échelle. Découvrez comment maximiser le retour sur investissement de l’IA grâce à une gouvernance plus intelligente.

 Lire le guide IA pour les entreprises
Ressources connexes

Lire le rapport The Forrester Wave: AI Governance Solutions, T3 2025

Découvrez pourquoi Forrester a reconnu IBM comme un leader pour sa solution watsonx.governance, qui aide les entreprises à gérer les risques liés à l’IA, la conformité et la confiance à l’échelle.
Lisez le rapport 2025 sur le coût d’une violation de données

L’adoption de l’IA progresse plus vite que les mécanismes de supervision, laissant la voie libre aux attaquants qui ciblent ces technologies pour voler la propriété intellectuelle et les données sensibles de vos clients.

Lire le guide d’achat Gouvernance et sécurisation

L’IA évolue rapidement et les chefs d’entreprise s’y engagent par une expérimentation audacieuse et une adoption à grande échelle.
IBM Carbon Library Pictograms
IBM Carbon Library Pictograms
IBM Carbon Library Pictograms
