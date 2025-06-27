62 % des entreprises ayant subi une violation de données en 2025 ont déclaré ne disposer d’aucune politique de gouvernance de l’IA, et 97 % de celles confrontées à une violation liée à l’IA ne disposent pas de contrôles d’accès adaptés. Si les entreprises se préoccupent de la complexité technique liée à l’adoption de la gouvernance, elles doivent se montrer tout aussi vigilantes face aux enjeux de confidentialité et au coût que représente la perte de confiance de leurs clients.

La gouvernance de l’IA et la sécurité sont deux processus étroitement liés, mais trop souvent traités en silos. Dans cet épisode de l’AI Academy, Betsy Greytok et Evelyn Anderson échangent en tête-à-tête sur l’importance cruciale d’une collaboration étroite entre la gouvernance et la sécurité.