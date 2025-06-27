62 % des entreprises ayant subi une violation de données en 2025 ont déclaré ne disposer d’aucune politique de gouvernance de l’IA, et 97 % de celles confrontées à une violation liée à l’IA ne disposent pas de contrôles d’accès adaptés. Si les entreprises se préoccupent de la complexité technique liée à l’adoption de la gouvernance, elles doivent se montrer tout aussi vigilantes face aux enjeux de confidentialité et au coût que représente la perte de confiance de leurs clients.
La gouvernance de l’IA et la sécurité sont deux processus étroitement liés, mais trop souvent traités en silos. Dans cet épisode de l’AI Academy, Betsy Greytok et Evelyn Anderson échangent en tête-à-tête sur l’importance cruciale d’une collaboration étroite entre la gouvernance et la sécurité.
Les agents d’IA marquent un point d’inflexion majeur. La façon dont les entreprises les adoptent et les déploient déterminera leur capacité à créer de la valeur à l’échelle. Découvrez comment maximiser le retour sur investissement de l’IA grâce à une gouvernance plus intelligente.
Découvrez pourquoi Forrester a reconnu IBM comme un leader pour sa solution watsonx.governance, qui aide les entreprises à gérer les risques liés à l’IA, la conformité et la confiance à l’échelle.
L’adoption de l’IA progresse plus vite que les mécanismes de supervision, laissant la voie libre aux attaquants qui ciblent ces technologies pour voler la propriété intellectuelle et les données sensibles de vos clients.
