La gouvernance et la sécurité ne sont pas de simples garde-fous. Ce sont les moteurs qui alimentent l’IA à l’échelle.
La sécurité et la confidentialité des données ont longtemps été des priorités. Le problème ? La gouvernance de l’IA est encore en train de rattraper son retard. Alors que les failles se multiplient et que l’IA agentique ajoute une touche de complexité, la collaboration entre la sécurité et la gouvernance n’est plus optionnelle.
Découvrez pourquoi une approche disciplinée des données et de l’IA capable d’unifier les personnes, les processus et la technologie promeut l’adoption, l’innovation et le ROI.
déclarent que l’innovation prime sur la sécurité1
ne disposent pas d’un élément de sécurité, même si 82 % des dirigeants déclarent qu’ils sont essentiels
manque de politiques et de processus de gouvernance pour atténuer les risques liés à l’IA2
Banco do Brasil a fait évoluer son modèle de gouvernance pour favoriser un contrôle éthique et une IA responsable.
Edward Calvesbert et Fariya Syed-Ali, d’IBM, expliquent comment faciliter l’utilisation de données difficiles d’accès.
Scott Brokaw d’IBM explique comment améliorer la qualité des données grâce à l’organisation et à l’enrichissement.
Notre hub Data Matters offre des informations d’experts sur l’optimisation de votre actif d’IA le plus précieux : vos données uniques.
Les dernières offres d’IBM permettront aux organisations d’ingérer, de gouverner et de
récupérer des données structurées et des données non structurées afin de pouvoir mettre à l’échelle
une IA générative précise et performante.
