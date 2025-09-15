Créer un cadre de confiance unifié pour les données et l’IA

La gouvernance et la sécurité ne sont pas de simples garde-fous. Ce sont les moteurs qui alimentent l’IA à l’échelle.

Innovation et intégrité

La sécurité et la confidentialité des données ont longtemps été des priorités. Le problème ? La gouvernance de l’IA est encore en train de rattraper son retard. Alors que les failles se multiplient et que l’IA agentique ajoute une touche de complexité, la collaboration entre la sécurité et la gouvernance n’est plus optionnelle.

Découvrez pourquoi une approche disciplinée des données et de l’IA capable d’unifier les personnes, les processus et la technologie promeut l’adoption, l’innovation et le ROI.
Une IA digne de confiance est une IA que les gens utilisent.
Heather Gentile Directeur exécutif, watsonx.governance, Données et IA, IBM
Les lacunes de supervision de l’IA 70 % de cadres

déclarent que l’innovation prime sur la sécurité1

 76 % des projets d’IA générative

ne disposent pas d’un élément de sécurité, même si 82 % des dirigeants déclarent qu’ils sont essentiels

 87 % des organisations

manque de politiques et de processus de gouvernance pour atténuer les risques liés à l’IA2
Construire une base de données solide pour une IA digne de confiance

La réussite de l’IA n’arrive pas par hasard : elle commence par de solides pratiques en matière de données et de gouvernance, ouvrant la voie à une mise à l’échelle. Lisez l’eBook pour découvrir les quatre piliers de confiance.

Témoignage client Un système de contrôle et de confiance de l’IA

Banco do Brasil a fait évoluer son modèle de gouvernance pour favoriser un contrôle éthique et une IA responsable.

 Découvrir l’étude de cas

Écouter d’autres voix

Rapport sur le coût d’une violation de données 2025
L’IA brise les silos organisationnels
Betsy Greytok et Evelyn Anderson côte à côte
AI Academy : entre sécurité et gouvernance
L’IA en action : gouvernance de l’IA et sécurité
Découvrir le hub Data Matters
Accéder et unifier

Edward Calvesbert et Fariya Syed-Ali, d’IBM, expliquent comment faciliter l’utilisation de données difficiles d’accès.

 Éliminer les silos
Préparer et gérer

Scott Brokaw d’IBM explique comment améliorer la qualité des données grâce à l’organisation et à l’enrichissement.

 Fournir avec des données
Page d’accueil de Data Matters

Notre hub Data Matters offre des informations d’experts sur l’optimisation de votre actif d’IA le plus précieux : vos données uniques.

 Retour au hub
Passez à l’étape suivante


Les dernières offres d’IBM permettront aux organisations d’ingérer, de gouverner et de
récupérer des données structurées et des données non structurées afin de pouvoir mettre à l’échelle
une IA générative précise et performante.

Notes de bas de page

1 Securing generative AI, IBM Institute for Business Value, 2024.
2 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM and Ponemon Institute, 2025.