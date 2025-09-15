Accéder aux données dont l’IA d’entreprise a besoin

Pour que vos données soient prêtes pour l’IA, l’accès aux données est essentiel. Et cela signifie un accès à toutes vos données, structurées et non structurées.
Passer d’un projet d’IA en échec à la réalisation de valeur et d’un ROI à partir d’une IA à grande échelle est un défi pour de nombreuses organisations.
C’est parce que leurs données ne sont pas prêtes pour l’IA, et qu’elles sont réparties dans tellement d’endroits et de formats différents que leur préparation pour l’IA peut s’avérer difficile.
Apprenez à accéder à toutes vos données, structurées ou non structurées, et obtenez une vue unifiée afin de pouvoir en accomplir davantage avec votre IA.
sont considérées comme non structurées¹
sont prises en compte dans les LLM traditionnels²
sont la clé pour déverrouiller la valeur de l’IA3
L’US Open transforme 7 millions de points de données en une expérience IA qui fait le bonheur des supporters.
Scott Brokaw d’IBM explique comment améliorer la qualité des données grâce à l’organisation et à l’enrichissement.
Heather Gentile d’IBM explique comment les frameworks de gouvernance favorisent l’adoption d’une IA responsable.
Notre hub Data Matters offre des informations d’experts sur l’optimisation de votre actif le plus précieux : vos données uniques.
Les offres d’IBM permettent aux organisations d’ingérer, de gouverner et de récupérer des données structurées et non structurées afin de pouvoir mettre à l’échelle l’IA agentique.
