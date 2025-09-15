Accéder aux données dont l’IA d’entreprise a besoin

Pour que vos données soient prêtes pour l’IA, l’accès aux données est essentiel. Et cela signifie un accès à toutes vos données, structurées et non structurées.

Télécharger l’eBook
Portrait d’Edward Calvesbert

L’IA commence par les données

Passer d’un projet d’IA en échec à la réalisation de valeur et d’un ROI à partir d’une IA à grande échelle est un défi pour de nombreuses organisations.

C’est parce que leurs données ne sont pas prêtes pour l’IA, et qu’elles sont réparties dans tellement d’endroits et de formats différents que leur préparation pour l’IA peut s’avérer difficile. 

Apprenez à accéder à toutes vos données, structurées ou non structurées, et obtenez une vue unifiée afin de pouvoir en accomplir davantage avec votre IA.
La promesse d’une véritable démocratisation de l’accès aux données est imminente, de sorte que tout le monde sera davantage lié aux données.
Fariya Syed-Ali Responsable du marketing produits, watsonx.data, IBM
Accéder à l’ensemble de vos données est vital 90 % des données générées en 2022 

sont considérées comme non structurées¹

 <1 % des données d’entreprise

sont prises en compte dans les LLM traditionnels²

 72 % des PDG affirment que les données propriétaires

sont la clé pour déverrouiller la valeur de l’IA3
Pile de données parmi de nombreuses piles de données structurées et non structurées avec watsonx.data

Pour préparer vos données à l’IA, il faut les rendre accessibles

Découvrez comment un data lakehouse ouvert, doté de capacités avancées de data fabric, vous aide à accéder à toutes vos données et à les unifier. 

Télécharger l’eBook
Une vague bleue avec des balles de tennis jaunes dessus
Témoignage client Les données au service des supporters

L’US Open transforme 7 millions de points de données en une expérience IA qui fait le bonheur des supporters.

 Découvrir l’étude de cas

Écouter d’autres voix

Vue aérienne d’une grande centrale solaire circulaire en Andalousie, près de Séville, en Espagne.
Du chaos des données à la clarté de l’IA
Rendu 3D de la lettre « C » composé de différentes textures et couleurs
L’étude PDG 2025
Motif symétrique en rosette verte d’une plante succulente
Favoriser l’adoption de l’IA avec des données prêtes pour l’IA
Environnement circulaire avec de l’eau dans une zone urbaine résidentielle
Faire des choix réfléchis et fondés sur les données
Parcourir le hub Data Matters
Portrait d’Edward Calvesbert
Préparer et gérer

Scott Brokaw d’IBM explique comment améliorer la qualité des données grâce à l’organisation et à l’enrichissement.

 Fournir avec des données
Portrait de Heather Gentile
Sécuriser et gouverner

Heather Gentile d’IBM explique comment les frameworks de gouvernance favorisent l’adoption d’une IA responsable.

 Renforcer la confiance dans l’IA
Infographie minimaliste avec lignes bleues incurvées
Page d’accueil de Data Matters

Notre hub Data Matters offre des informations d’experts sur l’optimisation de votre actif le plus précieux : vos données uniques.

 Retour au hub
Passez à l’étape suivante

Les offres d’IBM permettent aux organisations d’ingérer, de gouverner et de récupérer des données structurées et non structurées afin de pouvoir mettre à l’échelle l’IA agentique.

 Découvrir nos solutions de données et d’IA S’inscrire pour recevoir les dernières informations sur l’IA