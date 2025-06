Automatisez et adaptez l’accès, l’enrichissement, le stockage et la fourniture de données structurées et non structurées adaptées à l’IA générative. Dynamisez votre activité grâce à une IA plus précise que la RAG traditionnelle, en utilisant watsonx.data, le data lakehouse hybride et open source pour l’IA et l’analytique d’entreprise.²