Lockheed Martin a décidé d'implémenter IBM Cloud Pak for Data comme plateforme de données centralisée. L'architecture intégrée de la solution a permis à l'entreprise de connecter un environnement de données complexe comprenant des bases de données, des data lakes, des entrepôts de données et des outils de reporting de données. En utilisant IBM Cloud Pak for Data, Lockheed Martin a réduit de moitié le nombre de ses outils de données et d'IA.

Grâce à une base de données unifiée et évolutive désormais en place, l'entreprise peut accéder de manière fiable à ses données de la plus haute qualité, ce qui lui permet de déployer rapidement des solutions basées sur l'IA à l'échelle de l'entreprise via son écosystème AI Factory.

La Lockheed Martin AI Factory est un écosystème d'IA sécurisé où les ingénieurs peuvent créer, itérer et déployer des solutions d'IA, à l’échelle. La famille de grands modèles de langage (LLM) open source IBM Granite, complétée par d'autres modèles de pointe, est hébergée au sein de l'AI Factory de Lockheed Martin. Elle permet à ses 10 000 ingénieurs de stimuler l'innovation et d'accélérer la transformation opérationnelle, tout en renforçant le succès des missions de sécurité nationale grâce à la création d'assistants et d'agents avancés.

Les produits de gestion des données, de gouvernance et d'orchestration des données du portefeuille IBM watsonx améliorent radicalement les opérations internes. Les modèles d'IA générative ont éliminé le besoin de codage spécialisé en permettant aux employés de poser des questions sur les données sources dans leur langage naturel.

Les cadres agentiques et les assistants virtuels développés au sein de l'AI Factory ont permis à l'entreprise de mieux gérer des flux de travail complexes, de simplifier les interactions entre les personnes et la technologie, et d'améliorer l'efficacité grâce à l'automatisation et à l'optimisation des processus.

Enfin, dans le cadre d'une initiative visant à établir des garde-fous fiables et sécurisés pour le développement de l'IA, l'entreprise a adopté la boîte à outils de gouvernance IA de bout en bout watsonx afin de garantir une IA responsable, transparente et explicable. Cette initiative est essentielle pour maintenir les normes éthiques et la conformité aux meilleures pratiques du secteur et aux réglementations en matière de confidentialité des données.