Prochainement disponible : une nouvelle plateforme d’engagement des supporters de F1 Ferrari

Des informations axées sur les données, à portée de main Chaque course de Formule 1 est une montée d’adrénaline rapide et pleine de rebondissements pour les équipes comme pour les supporters. Elles sont également la source d’un volume et d’une variété considérables de données, chaque véhicule produisant jusqu’à 10 000 points de données par seconde. Ces données sont le carburant qui peut mener une équipe à la victoire. Et avec l’aide de la technologie de pointe et des solutions fondées sur les données d’IBM, Ferrari transformera ces mêmes données en une expérience en ligne exceptionnelle pour des millions de supporters de Ferrari F1 en 2025. Alors attachez vos ceintures, car vous allez en prendre plein la vue ! En savoir plus sur la conception d’expériences avec IBM Consulting

Lorenzo Giorgetti Chief Racing Revenue Officer, Ferrari “ Nous sommes fiers de lancer ce partenariat avec IBM, l’une des sociétés les plus prestigieuses au monde en matière de technologie et d’expertise en conseil. La collaboration avec IBM nous permettra d’offrir aux supporters de la Scuderia Ferrari HP une expérience sans précédent qui ouvrira les portes de la Scuderia au monde extérieur. ”

Une tradition de transformation

IBM watsonx et Granite 3.0 Depuis plus de 30 ans, IBM travaille en partenariat avec certaines des organisations sportives les plus emblématiques, comme Wimbledon, l’US Open, le Tournoi des Masters et l’ESPN Fantasy Football, afin de moderniser leur infrastructure numérique et de donner vie à ces événements majeurs pour des millions de supporters dans le monde entier. Ces partenariats sont alimentés par les mêmes données et la même technologie analytique que celles utilisées par les clients d’IBM dans tous les secteurs pour améliorer l’expérience client, aider leurs employés à atteindre des niveaux de productivité inédits et prendre des décisions métier plus éclairées, basées sur les données. Jetez un coup d’œil à IBM watsonx Découvrez Granite 3.0

Accélérer le développement

IBM watsonx Code Assistant L’équipe d’IBM Consulting utilise watsonx Code Assistant pour améliorer l’efficacité et la précision de son codage. IBM watsonx Code Assistant utilise un modèle IBM Granite conçu à cet effet pour accélérer le développement de logiciels, en aidant les développeurs à générer du code à partir de prompts en langage naturel. L’équipe utilise cet outil pour analyser et expliquer des extraits de code, annoter le code pour faciliter la collaboration entre les développeurs, et compléter automatiquement les extraits de code analysés. Accélérer le développement logiciel dès aujourd’hui

