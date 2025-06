watsonx.data integration propose un plan de contrôle unifié qui vous permet d’intégrer à la fois des données structurées et non structurées à l’aide d’une combinaison de styles, notamment le traitement par lots, la diffusion en continu et en temps réel et la réplication. Ainsi, vous ne perdez plus de temps ni d’argent à passer d’un outil à l’autre.