Un changement de paradigme dans l’intégration des données est en cours : découvrez watsonx.data integration

Des stratégies d’intégration de données mal conçues peuvent entraver la livraison de données de haute qualité, sécurisées et conformes, ce qui compromet l’analytique en temps réel, les initiatives d’IA, la modernisation des entrepôts de données et d’autres projets stratégiques.

À mesure que le volume des pipelines de données augmente, les ingénieurs de données éprouvent des difficultés à gérer les coûts, les performances et la qualité. La majorité des ingénieurs de données consacrent au moins 50 % de leur temps à la maintenance des pipelines et de l’infrastructure existants, et 95 % des responsables informatiques déclarent que des problèmes d’intégration entravent l’adoption de l’IA.

Les entreprises sont aux prises avec le cycle sans fin de changements de paradigme de stockage de données. Cette évolution constante a entraîné une prolifération considérable d’outils d’intégration des données, de pipelines de données difficiles à maintenir et une diminution de la valeur à long terme des actifs de données. La pénurie de talents en ingénierie des données et l’incapacité à réutiliser les pipelines existants ont entraîné des coûts et une dette technique considérables.