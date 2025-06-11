Un changement de paradigme dans l’intégration des données est en cours : découvrez watsonx.data integration

11 juin 2025
IBM lance watsonx.data integration afin d’aider les entreprises à optimiser la fiabilité de la livraison des données pour l’analyse et l’IA, tout en libérant les équipes chargées des données des contraintes liées aux approches fragmentées et centrées sur les outils grâce à un plan de contrôle unique de l’intégration des données.
Des stratégies d’intégration de données mal conçues peuvent entraver la livraison de données de haute qualité, sécurisées et conformes, ce qui compromet l’analytique en temps réel, les initiatives d’IA, la modernisation des entrepôts de données et d’autres projets stratégiques.
À mesure que le volume des pipelines de données augmente, les ingénieurs de données éprouvent des difficultés à gérer les coûts, les performances et la qualité. La majorité des ingénieurs de données consacrent au moins 50 % de leur temps à la maintenance des pipelines et de l’infrastructure existants, et 95 % des responsables informatiques déclarent que des problèmes d’intégration entravent l’adoption de l’IA.
Les entreprises sont aux prises avec le cycle sans fin de changements de paradigme de stockage de données. Cette évolution constante a entraîné une prolifération considérable d’outils d’intégration des données, de pipelines de données difficiles à maintenir et une diminution de la valeur à long terme des actifs de données. La pénurie de talents en ingénierie des données et l’incapacité à réutiliser les pipelines existants ont entraîné des coûts et une dette technique considérables.
Imaginez un monde où vous n’êtes pas obligé de réécrire les pipelines de données pour chaque tendance émergente, où la logique métier au sein des pipelines de données est dissociée de l’infrastructure de stockage. Imaginez une approche qui vous permet de parvenir à des résultats sans avoir à choisir un style d’intégration (streaming en temps réel, ETL/ELT par lots ou réplication). Évitons aux équipes chargées des données d’avoir à changer de contexte ou à adapter de force les exigences à des solutions ponctuelles. Et si vos ingénieurs de données avaient la flexibilité de travailler avec leur expérience préférée sur des projets no-code, low code et code-first pour tirer parti des compétences existantes au sein de votre entreprise ?
Avec watsonx.data integration, IBM offre un plan de contrôle unifié pour créer des pipelines réutilisables, indépendants d’un style d’intégration ou d’une architecture de stockage unique, éliminant ainsi la dépendance à des outils spécialisés. Il s’agit de la seule solution d’intégration de données adaptative conçue pour réduire le temps consacré à la maintenance et à la réécriture des anciens pipelines et pour éliminer la multiplication des outils tout en optimisant les coûts et les performances.
La solution watsonx.data integration est conçue pour offrir plusieurs avantages afin de pérenniser votre stratégie d’intégration des données :
La solution watsonx.data integration permet aux entreprises de fournir des données prêtes pour l’IA avec n’importe quel style d’intégration via un seul plan de contrôle d’intégration des données. Les entreprises n’auront plus besoin de réécrire constamment leurs pipelines à chaque évolution de technologie et pourront se projeter dans un avenir où les données seront flexibles, efficaces et fiables. La solution watsonx.data integration est disponible en tant que produit autonome ou en tant que fonctionnalité intégrée dans IBM watsonx.data pour les entreprises qui recherchent des capacités d’intégration de données, de data lakehouse et d’intelligence des données.
Rejoignez-nous en direct pour ce webinaire IBM dans lequel nous expliquerons comment watsonx.data integration permet aux équipes chargées des données de dimensionner la distribution de données pour les initiatives d’IA et d’analytique, ou réservez une démo live pour obtenir des conseils personnalisés sur la façon dont watsonx.data integration peut vous aider à minimiser la multiplication des outils, à réduire la dette technique et à optimiser les coûts et les performances de vos pipelines de données. Ensemble, redéfinissons les limites des possibilités offertes par l’intégration des données.
Découvrez comment vous pouvez fournir des données fiables à grande échelle pour accélérer l’innovation basée sur l’IA au sein de votre entreprise.