Vos données ont une valeur inestimable, en particulier pour l’IA et l’analytique. Cependant, les données brutes sont souvent cloisonnées ou manquent de contexte essentiel. Le volume considérable des données d’entreprise ne fait qu’aggraver la situation. Comment distinguer l’essentiel du superflu et exploiter vos données les plus pertinentes, qu’elles soient structurées ou non ?

IBM watsonx.data intelligence exploite les métadonnées pour découvrir, organiser et gérer les actifs de données dans des environnements sur site et dans le cloud public, privé ou hybride. Le travail des ingénieurs, architectes, intendants et consommateurs de données est ainsi simplifié.