Alors que les entreprises s’efforcent d’atteindre l’agilité et la réactivité, les données en streaming en temps réel sont devenues essentielles pour prendre des décisions plus rapides et plus sûres. Dans un environnement où chaque point de données peut influencer les revenus, la conformité et la confiance des clients, les entreprises ont besoin de solutions qui fournissent des informations continues et fiables, sans compromis.

IBM watsonx.data integration permet un traitement de données à faible latence en ingérant, transformant et diffusant en continu des données en streaming à l’échelle. Les équipes peuvent gérer des millions d’enregistrements sur des milliers de pipelines en temps quasi réel, réduisant ainsi les risques de décisions basées sur des informations obsolètes.