Déplacez et transformez de grands volumes de données complexes avec des performances élevées
IBM® watsonx.data integration offre des capacités modernisées d’extraction, de transformation, de chargement (ETL) et d’extraction, de chargement, de transformation (ELT) de pointe pour permettre aux entreprises de déplacer et de transformer des données fiables sur les environnements multicloud et cloud hybride pour des cas d’utilisation en aval.
Chargez directement les données à partir de n’importe quelle source et livrez-les à n’importe quelle cible avec de multiples expériences de création, tout en utilisant le moteur parallèle intégré de watsonx.data integration pour une évolutivité et des performances de classe supérieure.
Exécutez vos pipelines de données à proximité des données, que ce soit sur site, dans le cloud, dans toutes les régions ou dans des environnements hybrides, tout en optimisant la vitesse, la rentabilité et la sécurité.
Du no-code au pro-code, les options de conception intuitives aident les utilisateurs de tous niveaux à créer des pipelines et à livrer des données fiables.
Exploitez la transformation des données pour passer plus rapidement de la conception au déploiement, en alimentant davantage de pipelines en moins de temps.
Les capacités intégrées pour la qualité et la gouvernance des données garantissent la stabilité du pipeline et des résultats fiables.
Migrez de façon fluide les données de divers systèmes sur site, notamment depuis les entrepôts hérités, vers des plateformes cloud modernes à l’aide de watsonx.data integration. Bénéficiez d’une vitesse et d’une rentabilité améliorées par rapport aux solutions ETL traditionnelles.
Déplacez les données transformées dans des environnements hybrides ou multi-cloud vers des lakehouses ou des entrepôts cloud pour déverrouiller l’analytique, générer des informations et soutenir des prises de décision plus intelligentes.
Simplifiez l’intégration des données complexes pendant les activités de fusion et d’acquisition en unifiant les jeux de données disparates grâce à des fonctionnalités intégrées de découverte, de gestion des métadonnées et de suivi de la traçabilité. Watsonx.data integration remplace les outils ETL spécialisés par une solution unique capable de répondre aux besoins plus larges des entreprises.
Transformez les données transactionnelles volumineuses pour le reporting réglementaire et la business intelligence. Ce traitement par lots minimise la pression sur le système et réduit les coûts d’exploitation.
Unifiez les données des patients à partir de systèmes fragmentés pour l’analytique et la conformité. Suivez les transformations de données de bout en bout pour répondre aux exigences en matière de réglementations et d’audit.
Consolidez et standardisez les données client provenant de diverses sources opérationnelles. watsonx.data integration permet des analyses centralisées pour personnaliser votre marketing et optimiser votre activité.
Il est temps de transformer vos données en avantage concurrentiel. Il est temps de découvrir watsonx.data integration.