IBM® watsonx.data integration offre des capacités modernisées d’extraction, de transformation, de chargement (ETL) et d’extraction, de chargement, de transformation (ELT) de pointe pour permettre aux entreprises de déplacer et de transformer des données fiables sur les environnements multicloud et cloud hybride pour des cas d’utilisation en aval.



Chargez directement les données à partir de n’importe quelle source et livrez-les à n’importe quelle cible avec de multiples expériences de création, tout en utilisant le moteur parallèle intégré de watsonx.data integration pour une évolutivité et des performances de classe supérieure.