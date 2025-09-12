TechXChange 2025 Inscrivez-vous dès maintenant au comité consultatif des clients sur l’intégration des données

Intégration de données par lots modernisée

Déplacez et transformez de grands volumes de données complexes avec des performances élevées

Essayer gratuitement Réserver une démo en direct
Capture d’écran des paramètres d’intégration des données et de l’interaction avec les clients

Présentation d’IBM® watsonx.data integration : la nouvelle voie de l’ingénierie des données

 

Regardez le webinaire pour découvrir comment watsonx.data integration peut vous permettre d’optimiser l’IA tout en simplifiant l’ingénierie des données.

Regarder maintenant

Pipelines ETL/ELT pour les workloads essentiels

IBM® watsonx.data integration offre des capacités modernisées d’extraction, de transformation, de chargement (ETL) et d’extraction, de chargement, de transformation (ELT) de pointe pour permettre aux entreprises de déplacer et de transformer des données fiables sur les environnements multicloud et cloud hybride pour des cas d’utilisation en aval.

Chargez directement les données à partir de n’importe quelle source et livrez-les à n’importe quelle cible avec de multiples expériences de création, tout en utilisant le moteur parallèle intégré de watsonx.data integration pour une évolutivité et des performances de classe supérieure. 

Développez une fois, déployez n’importe où

Exécutez vos pipelines de données à proximité des données, que ce soit sur site, dans le cloud, dans toutes les régions ou dans des environnements hybrides, tout en optimisant la vitesse, la rentabilité et la sécurité.
Accessible à tous les utilisateurs

Du no-code au pro-code, les options de conception intuitives aident les utilisateurs de tous niveaux à créer des pipelines et à livrer des données fiables.
Exécutez plus de pipelines de données, plus rapidement

Exploitez la transformation des données pour passer plus rapidement de la conception au déploiement, en alimentant davantage de pipelines en moins de temps.
Fiabilité intégrée

Les capacités intégrées pour la qualité et la gouvernance des données garantissent la stabilité du pipeline et des résultats fiables.

Fonctionnalités

Capture d’écran de l’interface utilisateur du produit montrant les capacités du moteur à distance

Tirez parti d’un plan de contrôle cloud natif pour la conception de pipeline, associé à un plan de données d’exécution sécurisée qui s’exécute là où se trouvent vos données, réduisant ainsi le déplacement des données, la latence et les risques.
Capture d’écran de l’interface utilisateur montrant les capacités de flexibilité ETL/ELT

Une expérience de conception unique vous permet de créer des pipelines réutilisables et de basculer de façon fluide entre les modes d’exécution ETL, ELT et TETL en fonction de votre workload, sans reprise nécessaire.
Capture d’écran de l’interface utilisateur du moteur parallèle

Un puissant moteur parallèle divise automatiquement les tâches en de nombreuses opérations plus petites qui s’exécutent en même temps, augmentant ainsi le débit, l’évolutivité et les performances.
Capture d’écran de l’interface utilisateur de DataStage SDK

Un SDK Python complet donne aux développeurs un contrôle total pour écrire des pipelines maintenables à l’échelle, tout en gardant la parité avec les flux graphiques et en permettant de passer facilement entre le code et l’interface utilisateur.
Capture d’écran de l’interface utilisateur montrant l’assistant de pipeline du flux de travail par lots

Utilisez le langage naturel pour générer des pipelines par lots à l’aide d’un chatbot IA, afin de transformer plus rapidement les intentions en pipelines avec une configuration manuelle minimale.
Capture d’écran de l’interface utilisateur montrant la capacité de transformation de la qualité des données

Nettoyez, validez et normalisez les données d’adresse à l’aide d’IBM Address Verification Interface (AVI) qui offre des capacités certifiées d’analyse, de translittération, de géocodage et de géocodage inversé pour garantir l’exactitude et la cohérence.

 
    Capture d’écran de l’interface utilisateur du produit montrant les capacités du moteur à distance

    Tirez parti d’un plan de contrôle cloud natif pour la conception de pipeline, associé à un plan de données d’exécution sécurisée qui s’exécute là où se trouvent vos données, réduisant ainsi le déplacement des données, la latence et les risques.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur montrant les capacités de flexibilité ETL/ELT

    Une expérience de conception unique vous permet de créer des pipelines réutilisables et de basculer de façon fluide entre les modes d’exécution ETL, ELT et TETL en fonction de votre workload, sans reprise nécessaire.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur du moteur parallèle

    Un puissant moteur parallèle divise automatiquement les tâches en de nombreuses opérations plus petites qui s’exécutent en même temps, augmentant ainsi le débit, l’évolutivité et les performances.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur de DataStage SDK

    Un SDK Python complet donne aux développeurs un contrôle total pour écrire des pipelines maintenables à l’échelle, tout en gardant la parité avec les flux graphiques et en permettant de passer facilement entre le code et l’interface utilisateur.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur montrant l’assistant de pipeline du flux de travail par lots

    Utilisez le langage naturel pour générer des pipelines par lots à l’aide d’un chatbot IA, afin de transformer plus rapidement les intentions en pipelines avec une configuration manuelle minimale.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur montrant la capacité de transformation de la qualité des données

    Nettoyez, validez et normalisez les données d’adresse à l’aide d’IBM Address Verification Interface (AVI) qui offre des capacités certifiées d’analyse, de translittération, de géocodage et de géocodage inversé pour garantir l’exactitude et la cohérence.

     

      Cas d’utilisation

      Modernisation du cloud Migration vers un data lakehouse/entrepôt Fusions et acquisitions Secteur bancaire Soins de santé Distribution

      Ressources

      Illustration de l’interface utilisateur de la technologie numérique avec des graphiques et des icônes de données
      Démo
      Découvrez une démo interactive de watsonx.data integration.
      Illustration de trois icônes de profil affichées sur l’écran d’un ordinateur
      Reprise du webinaire
      Découvrez comment les équipes modernes transforment les données réelles en décisions en temps réel.
      Illustration aux couches bleu et blanc dans un design moderne
      Présentation de la solution
      Découvrez l’ensemble des capacités de watsonx.data integration.
      Passer à l’étape suivante

      Il est temps de transformer vos données en avantage concurrentiel. Il est temps de découvrir watsonx.data integration. 

             Essayer gratuitement Visite guidée du produit