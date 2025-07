IBM watsonx.data integration offre des fonctionnalités avancées d'observabilité des données conçues pour surveiller de manière proactive les pipelines de données, détecter les anomalies, alerter sur les incidents de données et résoudre les problèmes. Il fournit une observabilité des données pour garantir une santé et des performances optimales des pipelines de données. En investissant dans l’observabilité des données, les entreprises peuvent atténuer les risques liés aux données, améliorer la productivité et maximiser leurs retours sur investissements dans les données et l’IA.