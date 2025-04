Nelen & Schuurmans s’est associé à IBM Ecosystem Engineering pour développer un assistant d’IA générative pilote capable d’améliorer l’accessibilité et la convivialité de Rana. La solution utilise à la fois IBM watsonx.ai et IBM watsonx.data pour transformer et indexer la documentation, fournir des capacités de recherche sémantique et générer des extraits de code d’appel d’API pour les utilisateurs. L’assistant permet également aux utilisateurs d’interagir avec le système et de recevoir des conseils et des commentaires utiles sur la façon d’utiliser le logiciel par l’interface utilisateur et de manière programmatique grâce aux extraits de code générés.

Le processus d’implantation a impliqué une collaboration entre Nelen & Schuurmans et IBM, le projet pilote s’articulant autour d’une architecture de solution de génération augmentée de récupération (RAG), qui utilise une méthodologie de segmentation sémantique pour affiner la documentation Rana et l’utiliser avec de grands modèles de langage (LLM).

Le projet pilote a démontré le potentiel des technologies d’IA générative pour améliorer l’interface utilisateur et générer de la valeur commerciale pour Nelen & Schuurmans, tout en développant son expertise interne dans le domaine de l’IA générative.