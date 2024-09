Pendant deux semaines à la fin de chaque été, près d’un million de spectateurs investissent Flushing, à New York, pour voir les meilleurs joueurs de la planète s’affronter lors de l’US Open.

Année après année, le tournoi reste l’un des événements sportifs les plus fréquentés au monde.



Mais plus de 15 millions de fans de tennis du monde entier suivent le tournoi via l’application et le site Web de l’US Open. Et pour qu’ils en redemandent, la Fédération de tennis des États-Unis (USTA, acronyme anglais de United States Tennis Association) travaille conjointement avec IBM Consulting depuis plus de trois décennies, développant et fournissant une expérience en ligne haut de gamme qui améliore constamment ses fonctionnalités.



« L'expérience numérique de l'US Open est d'une importance capitale pour nos fans du monde entier. C'est donc une priorité pour nous », déclare Kirsten Corio, directrice commerciale de l'USTA. « Aussi, nous devons constamment innover pour répondre aux nouvelles exigences des aficionados, anticiper leurs besoins, mais aussi les surprendre avec des expériences inédites et inattendues. »

Pour aider l’US Open à rester à la pointe de l’expérience client, IBM Consulting a travaillé en étroite collaboration avec l’USTA pour développer des modèles d’IA générative qui transforment les données relatives au tennis en informations et en contenu original sur l’application et le site Web de l’US Open. Pour ce faire, l’USTA a utilisé IBM watsonx, une plateforme d’IA et de données conçue pour les entreprises, et de puissants modèles IA, notamment les modèles de fondation IBM Granite, pour aider à développer des fonctionnalités clés de l’application, telles que les Rapports de match et les Commentaires IA pour les vidéos des temps forts de l’US Open.