Wintershall Dea est toujours tournée vers l’avenir, comme en témoigne son engagement en faveur de l’innovation technologique, de l’autonomisation des employés et de la production d’énergie respectueuse de l’environnement. Les événements récents ont rendu cette prévoyance plus importante que jamais.

La version actuelle de la société a été créée en 2019 à la suite d’une fusion entre deux anciennes sociétés, Wintershall et DEA Deutsche Erdoel AG, qui étaient toutes deux en activité depuis plus de 120 ans.

Lorsque les deux entreprises ont uni leurs forces, la nécessité de l’IA pour connecter et capitaliser sur les données provenant de l’ensemble de l’organisation est devenue évidente. Non seulement l’IA pouvait offrir une efficacité et des économies accrues, mais elle pourrait également renforcer la position de Wintershall Dea en tant que leader du secteur de l’innovation technologique, un facteur important pour attirer des collaborateurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.

En 2020, la nouvelle entreprise était prête à accélérer une initiative AI@Scale. Plusieurs unités internes et départementales de l’entreprise travaillaient déjà avec l’IA à l’époque, mais les projets étaient développés pour des besoins uniques et isolés. Avec une approche AI@Scale, les projets d’IA sont conçus pour être évolutifs dès le début. En cas de réussite, ils peuvent être développés et étendus à d’autres groupes rapidement et facilement.

Le développement de solutions AI@Scale nécessite une plateforme et une méthodologie centralisées. « Nous voulons être considérés comme un partenaire de choix, déclare Kathrin Dufour, vice-présidente principale de la numérisation et de la technologie chez Wintershall Dea. Si vous disposez d’un environnement standardisé vous permettant d’accéder à vos données et d’accorder l’accès à d’autres, il devient beaucoup plus facile de collaborer au sein de votre écosystème de partenaires. C’est de plus en plus important aujourd’hui, car nous échangeons beaucoup plus de données en interne et en externe qu’auparavant. »

C’est en gardant cet objectif à l’esprit que l’entreprise a créé un centre de compétences (CoC) pour l’IA et la science des données sous la direction d’Ulrich Lorang, qui est vice-président de la science des données, de la gouvernance des données et du data hub. Pour planifier, développer et fournir son centre de compétences et sa plateforme d’IA, Wintershall Dea avait besoin de s’associer à un partenaire capable de lui donner accès à un réservoir de plus en plus large d’expertise et d’expérience en matière d’IA.