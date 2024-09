Bouygues Telecom avait déjà expérimenté des modèles d’IA et de machine learning (ML) en développant quelques applications simples et ponctuelles, telles que les chatbots et l’analyse de texte. Cependant, l’approche basée sur la preuve de concept (ou PoC pour proof-of-concept) utilisée pour développer ces modèles n’était pas alignée sur les normes informatiques de l’entreprise et ne pouvait pas prendre en charge une production complète. En outre, de nombreux responsables sectoriels et informatiques avaient du mal à déterminer la meilleure façon d’utiliser l’IA et hésitaient à participer à l’élaboration des solutions.

L’entreprise devait impliquer efficacement les responsables dans la réflexion sur les cas d’utilisation viables de l’IA. Il lui fallait également une approche uniforme et intégrée pour développer les solutions d’IA au-delà de l’expérimentation. En d’autres termes, si Bouygues Telecom voulait stimuler l’innovation au sein de l’entreprise, elle devait démocratiser totalement l’utilisation de l’IA.

Pourtant, l’entreprise manquait de connaissances et de compétences approfondies en matière d’IA. « Nous savions que nous devions faire vite pour créer une offre d’IA globale pour notre entreprise, mais l’IA est un domaine très spécifique qui nécessite des compétences non seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences en matière de gestion, d’idéation et de conception », explique M. Dutot.

Pour accélérer l’adoption de l’IA, Bouygues Telecom a décidé de faire appel à une société de conseil disposant de compétences et d’une expérience approfondies et multifournisseurs en matière d’IA. L’entreprise disposait d’un environnement informatique complexe, avec plusieurs systèmes de données et exigences de gouvernance. Les conseillers devaient soutenir la stratégie multicloud évolutive de Bouygues Telecom, qui donne aux équipes la possibilité de choisir des fournisseurs de cloud et d’IA en fonction des besoins de leur service et de leurs applications.