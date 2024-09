Pour lancer son usine du futur, Reckitt a fait appel à IBM Consulting en tant que conseiller de confiance pour l’aider à concevoir, construire et mettre en œuvre un socle de cloud évolutif et une dorsale de données que l’entreprise pourrait étendre et répliquer de son usine de Nottingham à d’autres dans le monde entier.

Reckitt a choisi IBM pour son expertise dans le secteur de la fabrication, son approche collaborative et sa flexibilité. « IBM nous a laissé la plus grande liberté dans l’approche du projet, en construisant la vision dans le cadre du programme au fur et à mesure que nous avancions, explique B. Carter. Cette vision prenait en compte les impératifs de l’industrie de la fabrication au sens large et les moteurs et opportunités internes spécifiques de Reckitt. IBM les a fusionnés et a élaboré le programme lui-même. »

IBM et Reckitt ont choisi ensemble une stratégie gagnante : un mélange de technologies IdO et cloud basées sur la technologie Microsoft et l’infrastructure cloud Azure choisies par Reckitt. IBM a ensuite utilisé une méthodologie éprouvée (son approche IBM Garage design thinking) qui a inclus tout le monde, de l’usine à la salle du conseil d’administration, dans la conception de la solution.

B. Carter se souvient : « Nous voulions vraiment avoir le sentiment que cela venait de l’usine et qu’il ne s’agissait pas d’un changement de programme imposé par le service informatique. » Environ 25 personnes, tous niveaux confondus, ont participé aux ateliers, y compris aux sessions conjointes avec les opérateurs et la haute direction. Ces sessions ont été menées dans un environnement hybride de réunions en personne et en ligne en raison de la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact sur le projet avant même son lancement.

Reckitt avait d’abord approché IBM en novembre 2019 et devait commencer à travailler en mars 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné des fermetures d’usines et un arrêt des déplacements. Ce n’est qu’en août 2020 que l’équipe d’IBM Consulting a pu visiter l’usine de Nottingham en personne. Même à ce moment-là, l’équipe de projet a dû travailler de manière hybride, car les déplacements depuis d’autres pays et la capacité de l’usine restaient limités.

Tom Woodham, associé et responsable de la chaîne d’approvisionnement et des achats chez UKI IBM Consulting, se souvient : « J’ai été très impressionné par la façon dont une équipe travaillant en grande partie à distance a utilisé des outils de collaboration en ligne pour travailler ensemble à l’élaboration des solutions dont les opérateurs avaient besoin. Tout le monde a rapidement adopté les nouvelles méthodes de travail pour atteindre les objectifs du projet. »