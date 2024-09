Lorenzo Rossi, directeur exécutif de MOVYON, s’est engagé à transformer la gestion des infrastructures routières italiennes en y appliquant des procédés innovants. MOVYON, qui est issu d’Autostrade Tech, est une entreprise leader dans le développement et l’intégration de solutions de systèmes de transport intelligents. C’est aussi un centre d’excellence pour la recherche et l’innovation chez Autostrade per l’Italia. Autostrade per l’Italia exploite les solutions technologiques de MOVYON pour gérer ses quelque 3 000 km d’autoroute, les entretenir et en assurer la sécurité pour des conducteurs tels que Mario. Autostrade per l’Italia gère également plus de 1 900 ponts et viaducs, près de 1 800 passages supérieurs et 574 tunnels dans toute l’Italie.

Le processus de maintenance de l’infrastructure a évolué au fil du temps, passant des inspections manuelles aux inspections mixtes (à la fois manuelles et soutenues par la technologie). Les vérifications et les inspections sur le terrain peuvent par exemple s’appuyer sur les données collectées tout au long des décennies passées, qui ont été récemment numérisées.

Autostrade per l’Italia souhaitait poursuivre l’amélioration de ses processus de surveillance et de maintenance de ses actifs, notamment en adoptant de nouvelles technologies et en subissant une transformation numérique complète. La société s’est tournée vers M. Rossi et MOVYON pour l’aider à atteindre deux objectifs clairement définis.

« Tout d’abord, Autostrade per l’Italia voulait innover pour parvenir à une gestion plus efficace de ses actifs », explique M. Rossi. « Le deuxième objectif était de soutenir ASPI dans sa transformation numérique ».

M. Rossi souhaitait intégrer les technologies de leaders du secteur pour créer une solution exceptionnelle de gestion des actifs numériques pour Autostrade per l’Italia. « Plutôt que de tout faire nous mêmes, nous voulions tirer parti des meilleures technologies existantes », explique-t-il.