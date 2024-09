Grâce à IBM Maximo Application Suite, utilisez au mieux l’argent des contribuables tout en améliorant votre approche de la gestion de la maintenance avec un logiciel de gestion des actifs d’infrastructure alimenté par l’IA, piloté par l’IdO et basé sur le cloud. Surveillez les données des actifs et exploitez les informations relatives aux performances pour éclairer vos choix et accélérer la prise de décisions qui contribueront à améliorer la sécurité et les services.

Pour les agences gouvernementales locales, étatiques ou fédérales, IBM Maximo Application Suite s’intègre aux systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et de gestion du capital humain (HCM) pour aider à surveiller l’inventaire des actifs, améliorer les capacités de gestion des risques, rationaliser les opérations et soutenir la conformité des pratiques liées à l’hygiène, à la sécurité et à l’environnement (HSE). Gérez de manière centralisée vos actifs (moteurs, pompes, camions, routes, ponts, tunnels et installations) et automatisez les workflows de maintenance, d’inspection et de réparation depuis une plateforme unique.