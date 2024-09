La nouvelle solution est très polyvalente, ce qui signifie qu’il est facile pour Siemens Gamesa d’ajouter de nouvelles capacités. « Nous avons récemment complété les modèles d’apprentissage automatique créés par IBM avec un modèle que nous avons développé nous-mêmes », explique M. Mainstone. « Cette nouvelle fonctionnalité détecte les corps étrangers tels que les outils et les débris dans le moule, et alerte de manière proactive nos équipes pour les retirer, ce qui nous permet d’éviter des travaux de réparation coûteux en aval. »

Forte du succès de son projet pilote pour une ligne de production à Aalborg, Siemens Gamesa vise un déploiement de la nouvelle solution de fabrication à l’échelle de l’entreprise.

Mme Beck ajoute : « Siemens Gamesa ayant développé le cœur de la solution sur Microsoft Azure et utilisé les meilleures pratiques d’IBM Consulting AI@Scale, la mise à l’échelle est très simple et rentable. Une fois le déploiement terminé, nous nous attendons à ce que Siemens Gamesa améliore considérablement la qualité et la cohérence de ses processus de production tout en réduisant les coûts et en protégeant ses marges. »

Lors de la prochaine phase du projet, Siemens Gamesa étendra la solution à toutes ses lignes de fabrication pour ses usines d’Aalborg, du Havre (France) et de Hull (Royaume-Uni). A plus long terme, l’entreprise étudie l’idée d’implémenter la solution dans toutes ses usines à travers le monde.

« Nous prévoyons un délai d’amortissement d’environ deux ans et demi pour notre système de production basé sur Azure », déclare Kenneth Lee Kaser, vice-président senior des opérations offshore chez Siemens Gamesa. « Et nous nous attendons à ce que l’étude de rentabilité ne cesse de s’améliorer à mesure que nous ajoutons plus de fonctionnalités et constatons plus d’avantages secondaires. »

« Le fait de disposer d’un tel système d’aide à la décision offrira des avantages considérables lorsque nous ouvrirons de nouvelles usines, car il réduira de façon spectaculaire le temps nécessaire à la formation des nouvelles équipes de production et donc les délais de mise sur le marché », conclut M. Mainstone. « IBM Consulting est l’un de nos partenaires les plus fiables. Siemens Gamesa est sur le point de livrer la nouvelle génération de technologies d’énergie renouvelable aux clients du monde entier, et nous sommes impatients de travailler avec IBM pour déployer notre solution de fabrication dans toute l’entreprise. »