Audi recherchait une véritable transformation numérique et des expériences plus intelligentes avant et après l’achat. En collaboration avec IBM Consulting, les équipes d’Audi et IBM ont co-créé une feuille de route stratégique pour planifier cette transformation en bénéficiant de l'agilité de la Méthodologie IBM Garage centrée sur l’utilisateur. Afin de proposer des outils centrés sur le client qui améliorent l’expérience de l’utilisateur, Audi et IBM ont repensé la manière d’introduire de nouvelles fonctionnalités innovantes sur le site Web d’Audi. Pour améliorer le développement et l’analyse du front-end numérique, l’équipe a tiré parti du partenariat entre IBM et Adobe et a adopté la dernière version Adobe Experience Manager (lien extérieur à ibm.com).

Le premier défi a été de réduire les cycles de développement qui étaient en moyenne de 6 à 12 mois. Le plus souvent, le temps qu’Audi fournisse les fonctionnalités demandées par les clients, elles n’étaient plus pertinentes. Après avoir travaillé avec IBM pour adopter des pratiques Agile telles que la programmation en binôme et des cycles Sprint de deux semaines, les développeurs fournissent désormais les outils en trois mois, soit jusqu’à 75 % plus vite. Les solutions qui ont été créées et déployées à grande échelle cette année comprennent une application de réservation d’essais routiers, un planificateur d’entretien de véhicule et un calculateur de remplacement de pièces. Ces outils améliorent l’expérience des clients et contribuent à les fidéliser.

Les équipes Audi et IBM ont travaillé de concert pour mettre en place de nouvelles méthodes de travail en recourant à des formations et des mises en pratique. Les équipes de développement ont adopté les principes Agile, se sont organisées en équipes Scrum et ont choisi les chefs de produit qui ont participé aux séances hebdomadaires de perfectionnement des produits. L’équipe de développement d’Audi est passée de déploiements axés sur les projets à un système de livraison continue qui génère en permanence de nouveaux outils et fonctionnalités en fonction des commentaires des utilisateurs. C’est ainsi qu’Audi a commencé à fournir plus rapidement des fonctionnalités plus pertinentes.

Jay Sadier, responsable des produits numériques et de la transformation numérique chez Audi UK, explique : « Nous pouvons montrer concrètement à notre équipe de direction tout ce que nous avons accompli. Cela témoigne de la façon dont nous travaillons avec IBM. Nous ne nous contentons pas de parler d’agilité, notre productivité en témoigne de manière concrète. »