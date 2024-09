IBM et Adobe combinent stratégie, données, conception et technologie pour mener à bien la transformation numérique de votre entreprise. Ensemble, nous offrons des expériences fiables et personnalisées à tous les points de contact numérique, pour le plus grand bonheur de nos clients. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous aider à tirer parti des solutions haut de gamme Adobe afin de répondre et de dépasser continuellement les attentes de vos clients en exploitant tout le potentiel de vos données et en personnalisant chaque interaction.

En s’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience en tant que partenaire de conseil Adobe via IBM® iX, la branche de conception métier d’IBM® Consulting, IBM et Adobe ont conclu une alliance unique dans un écosystème couvrant aussi bien la technologie que les services. Grâce à une approche sectorielle, de puissantes capacités de conseil sur chacun des trois clouds Adobe, les solutions propriétaires Adobe et l’habileté à gérer certains des projets les plus complexes de l’écosystème client Adobe, nous pouvons vous aider à créer les expériences que vos clients attendent.