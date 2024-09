Sécuriser le Masters

Le logiciel IBM Security Détecter et protéger Pour protéger la plateforme numérique du Masters contre une grande variété et un volume élevé de menaces, IBM utilise des solutions sophistiquées de gestion de la surface d’attaque et de gestion des informations et des événements de sécurité. Randori Recon analyse l’ensemble du réseau à la recherche de vulnérabilités avant le début du tournoi, tandis que QRadar Suite effectue le tri des menaces entrantes, identifie les événements de sécurité importants et recommande des réponses efficaces. En savoir plus sur la cybersécurité à l’ère de l’IA générative En savoir plus sur le contexte des menaces en 2024