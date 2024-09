Dernières nouvelles

Histoires des joueurs avec watsonX Cette année, certains des récits les plus captivants du tournoi seront racontés à l'aide d'IBM watsonx, la plateforme d'IA générative prête à l'emploi pour les entreprises. Disponibles sur l'application officielle et sur Wimbledon.com, les cartes des joueurs fourniront des résumés d'avant-match et des analyses d'après-match pour tous les joueurs en simple. À l’aide d’un modèle entraîné et optimisé dans IBM watsonx.ai, l'application d'IA générative extrait et synthétise les données pertinentes, puis génère des articles en langage naturel, adaptés au style et au vocabulaire de Wimbledon. Lire le blog