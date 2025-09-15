Infographie minimaliste avec lignes bleues incurvées

L’importance des données

Notre centre Data Matters présente une expertise sur la façon d’optimiser votre actif IA le plus précieux : vos données uniques.

Les données cloisonnées sont des données gâchées. Apprenez à unifier les données structurées et non structurées.

La qualité de votre IA dépend de celle de vos données. Découvrez comment les organiser et les enrichir.

Les gens n’utilisent pas une IA à laquelle ils ne font pas confiance. En savoir plus sur la gouvernance et la sécurité des données et de l’IA.

Un ROI plus rapide commence par une meilleure gestion des données

L’IA à grande échelle commence par une base de données solide qui vous permet d’accéder, d’unifier, de gouverner et de sécuriser toutes vos données, qu’elles soient structurées ou non, dans le cloud ou sur site. Après tout, votre entreprise est unique, alors pourquoi entraîner votre IA sur des données génériques ?

Études de cas

L’intelligence dans l’octogone

L’UFC et IBM ont collaboré pour concilier analyse de données à grande échelle et storytelling engageant.
L’IA aux commandes

Dans le paddock, les données circulent plus vite que les voitures elles-mêmes. Ferrari et IBM se sont associés pour créer une expérience numérique destinée aux fans, leur offrant « littéralement d’avoir la course à portée de main ».
Les leaders des données face à la réalité

Préparer des données prêtes pour l’IA en théorie et en pratique sont deux concepts différents. Les leaders technologiques de l’USAA, de Microsoft, d’AT&T et de Lockheed Martin expliquent très simplement comment créer un socle de données qui accélère l’innovation.

Blogs pour les responsables des données

Comment déterminer qu’un agent IA est utile ou nuisible ?

Six étapes vers des décisions de données plus intelligentes

Sortez vos données de l’ombre

Le déficit de gouvernance qui met l’IA en danger

Passez à l’étape suivante

Transformez vos pilotes d’IA en IA à l’échelle avec des données gouvernées, accessibles et de haute qualité. Découvrez comment les solutions de données IBM peuvent aider votre organisation à prospérer à l’ère de l’IA.

