En tant que responsable des données, vous êtes parfaitement conscient du pouvoir révolutionnaire des données et des attentes élevées qui en découlent. Votre organisation compte sur vous pour transformer les données en informations fiables et exploitables. Mais à mesure que le volume et la complexité des données explosent, les obstacles qui bloquent votre parcours vers le succès augmentent aussi rapidement.

Des données écrasantes

Le volume de données n’est pas seulement important, il peut aussi être ingérable. Les données proviennent de partout, tout le temps, et bien que plus de données devrait signifier plus d’informations, cela signifie souvent plus de bruit. Des signaux précieux sont enterrés, des décisions importantes sont retardées, et il n’est pas toujours facile de se fier aux données dont vous disposez.

Données cloisonnées

Vous avez déjà ressenti la frustration de savoir que la réponse existe quelque part, mais qu’elle est enfermée dans un silo, cachée dans un système ou indisponible en raison d’une gouvernance incohérente. Lorsque les données sont fragmentées, même les meilleurs outils et talents peinent à obtenir des résultats.

La faible qualité des données

Accéder aux données est une chose, leur faire confiance en est une autre. Des formats incohérents, un contexte manquant et des sources obsolètes ne font pas que vous faire perdre du temps, de l’argent et des efforts ; ils vous empêchent également d’avoir confiance en vos données. Et sans confiance, l’innovation est à l’arrêt.

Confidentialité et sécurité des données

Un rapport d’IBM indique que le coût moyen d’une violation de données est de 4,44 millions de dollars en 2025. Compte tenu de ces coûts exorbitants, chaque décision relative aux données comporte un risque énorme, en particulier dans les secteurs fortement réglementés comme la finance et la santé.

L’intelligence des données vous aide à relever ces défis en transformant de grands volumes de données fragmentées en informations claires et exploitables. Plus important encore, elle apporte des réponses à certaines des questions cruciales liées aux données.

Quelles sont les données dont dispose l’entreprise et pourquoi existent-elles ?

D’où proviennent ces données et où se trouvent-elles ?

Comment les données se sont-elles transformées pendant leur parcours ?

Qui a accès à ces données ?

Comment les jeux de données sont-ils liés les uns aux autres ?

Les données sont-elles suffisamment fiables pour entraîner des modèles d’IA ?

En répondant à ces questions, l’intelligence des données permet aux organisations de mieux comprendre leurs données et d’en tirer le maximum de valeur. Elle permet l’analyse en libre-service et soutient les initiatives clés, notamment la business intelligence et l’IA générative.