Vous êtes un leader des données. La pression sur vous est de plus en plus forte à mesure que votre organisation s’engage dans des initiatives d’IA et que les dirigeants comptent sur vous pour obtenir un ROI.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que les données utilisées dans les modèles IA sont fiables, de haute qualité, dignes de confiance et conformes à l’évolution de la réglementation. Cependant, vous avez probablement plus de données que vous ne pouvez en gérer, et vous ne savez peut-être même pas où résident les données de votre organisation.
C’est là que l’intelligence des données entre en jeu. Elle transforme les données brutes en informations exploitables, unifie la gouvernance des données, la qualité, la traçabilité et le partage des données, et permet aux utilisateurs d’accéder à des données fiables et contextualisées.
En tant que responsable des données, vous êtes parfaitement conscient du pouvoir révolutionnaire des données et des attentes élevées qui en découlent. Votre organisation compte sur vous pour transformer les données en informations fiables et exploitables. Mais à mesure que le volume et la complexité des données explosent, les obstacles qui bloquent votre parcours vers le succès augmentent aussi rapidement.
Des données écrasantes
Le volume de données n’est pas seulement important, il peut aussi être ingérable. Les données proviennent de partout, tout le temps, et bien que plus de données devrait signifier plus d’informations, cela signifie souvent plus de bruit. Des signaux précieux sont enterrés, des décisions importantes sont retardées, et il n’est pas toujours facile de se fier aux données dont vous disposez.
Données cloisonnées
Vous avez déjà ressenti la frustration de savoir que la réponse existe quelque part, mais qu’elle est enfermée dans un silo, cachée dans un système ou indisponible en raison d’une gouvernance incohérente. Lorsque les données sont fragmentées, même les meilleurs outils et talents peinent à obtenir des résultats.
La faible qualité des données
Accéder aux données est une chose, leur faire confiance en est une autre. Des formats incohérents, un contexte manquant et des sources obsolètes ne font pas que vous faire perdre du temps, de l’argent et des efforts ; ils vous empêchent également d’avoir confiance en vos données. Et sans confiance, l’innovation est à l’arrêt.
Confidentialité et sécurité des données
Un rapport d’IBM indique que le coût moyen d’une violation de données est de 4,44 millions de dollars en 2025. Compte tenu de ces coûts exorbitants, chaque décision relative aux données comporte un risque énorme, en particulier dans les secteurs fortement réglementés comme la finance et la santé.
L’intelligence des données vous aide à relever ces défis en transformant de grands volumes de données fragmentées en informations claires et exploitables. Plus important encore, elle apporte des réponses à certaines des questions cruciales liées aux données.
En répondant à ces questions, l’intelligence des données permet aux organisations de mieux comprendre leurs données et d’en tirer le maximum de valeur. Elle permet l’analyse en libre-service et soutient les initiatives clés, notamment la business intelligence et l’IA générative.
Aujourd’hui, les entreprises croulent sous des données désordonnées et dispersées, ce qui génère le plus souvent une réaction de leur part, alors qu’eles pourraient en tirer une réelle valeur ajoutée. L’intelligence des données offre plusieurs avantages clés qui permettent de surmonter ces défis critiques.
Détecte les données cloisonnées
L’intelligence des données aide les organisations à découvrir, évaluer, cataloguer, organiser et gérer les actifs de données, où qu’ils se trouvent. Les catalogues de données et les marketplaces centralisés et unifiés réduisent la complexité de l’infrastructure de données et permettent aux équipes de trouver plus facilement les données dont elles ont besoin.
En décloisonnant les silos et en favorisant la collaboration, l’intelligence des données permet une prise de décision plus rapide et plus intelligente. Elle augmente l’agilité de l’entreprise et accélère la création de valeur en donnant aux bonnes personnes l’accès aux bonnes données.
Transforme les données brutes en informations exploitables
En utilisant l’analytique des données, l’intelligence des données extrait des informations exploitables de vos données pour vous permettre de prendre de meilleures décisions. Cette analyse peut prendre plusieurs formes, notamment des analyses prédictives (pour faire des prévisions futures) et des analyses prescriptives (pour déterminer la meilleure ligne de conduite).
L’intelligence des données aident les utilisateurs à comprendre les données de leur organisation et à les utiliser, ce qui permet aux équipes de se connecter plus facilement aux bons jeux de données.
Améliore la fiabilité des données
Sans confiance totale dans les données, les entreprises peinent à exploiter pleinement le potentiel de l’IA. L’intelligence des données résout ce problème en garantissant la qualité des données à tous les niveaux, notamment en termes d’exactitude, d’exhaustivité, de cohérence et de mise à jour. Résultat ? Des données fiables qui génèrent des avantages commerciaux transformateurs.
Suivez ces cinq étapes pour transformer vos problèmes de données en opportunités :
1. Dresser l’inventaire et le profil complet des données
Identifiez et documenter l’emplacement de toutes les données, y compris leurs sources et utilisateurs finaux.
2. Exécuter un programme pilote d’intelligence des données dans une zone à fort impact
Démontrez la valeur en améliorant la gouvernance des données, la qualité, l’historique et l’accès dans un domaine clé.
3.Automatiser et intégrer les frameworks de gouvernance des données
Mettez en place des systèmes de contrôle de la qualité des données, de gestion de la conformité réglementaire et de traçabilité des données.
4. Mettre en place des plateformes d’accès aux données et d’analyse en libre-service
Faites en sorte que les bons utilisateurs puissent facilement trouver, comprendre et faire confiance aux données dont ils ont besoin.
5. Promouvoir une culture de l’intelligence des données par la formation et l’engagement
Encouragez une utilisation cohérente des données à tous les niveaux de l’organisation.