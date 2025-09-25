La transformation de la présence numérique de la Scuderia Ferrari HP illustre comment la technologie, bien exécutée, génère des résultats commerciaux plus intelligents. L’utilisation d’une infrastructure hybride cloud a permis de créer un environnement flexible pour l’évolutivité future. L’intégration des outils d’IA d’IBM a considérablement amélioré la productivité. L’automatisation avec la plateforme IBM Instana a amélioré le temps de fonctionnement et la fiabilité. Le magasin de données IBM watsonx.data a facilité la gestion de volumes élevés et d’une grande variété de données. Ensemble, ces solutions ont créé une base numérique moderne conçue pour la vitesse, l’évolutivité et des opérations plus intelligentes.

Au cœur de la transformation se trouve une infrastructure hybride cloud et des modèles d’IA entraînés et gérés avec le portefeuille de produits watsonx. L’application de la Scuderia Ferrari est alimentée par une combinaison de clouds de différents fournisseurs, y compris AWS, avec une architecture sans serveur qui garantit les performances à l’échelle, et une série d’applications écrites avec la plateforme Red Hat OpenShift. Cette base permet à watsonx.data d’unifier, d’organiser et de préparer des données provenant de tous les domaines de Ferrari, y compris la division courses, les produits dérivés et la marque emblématique de voitures de luxe. « Pour cette application, nous avons dû rassembler un grand nombre de sources de données provenant de différents sites », explique Fred Baker, IBM Sports Lead, EMEA. « Pour ce faire, nous avons mis en place une architecture hybride, qui intègre des éléments de plusieurs clouds de différents fournisseurs, y compris AWS. Watsonx nous a ensuite aidés à ingérer, classer et finalement distribuer les données et les informations pour offrir aux fans des expériences plus intenses. »

Modèles d’IA générative créés avec IBM watsonx.ai Le studio d’IA produit des résumés de course et des scénarios dynamiques en analysant la télémétrie en direct et les données historiques. La solution IBM watsonx Code Assistant aide les développeurs à progresser plus rapidement, en utilisant l’IA pour rationaliser le codage et accélérer la livraison des fonctionnalités.

Les outils IBM watsonx.governance sont un autre élément important de la suite, contribuant à protéger deux des actifs les plus précieux de la Scuderia Ferrari : sa marque et ses données. L’une des caractéristiques de l’identité de la marque Ferrari est le ton unique de sa voix. watsonx.governance aide les développeurs à gérer les sorties des modèles d’IA, y compris le style conversationnel. Cette fonctionnalité a été déterminante pour donner à l’application un ton authentique qui facilite les interactions avec les fans.

En améliorant l’expérience de narration, l’application offre de riches informations historiques, établissant des liens entre les moments de course 2025 les plus mémorables et les voitures, pilotes et circuits emblématiques de la Scuderia Ferrari HP qui ont marqué son histoire. Ces informations, générées par les grands modèles de langage (LLM) watsonx comme les modèles d’IA de fondation IBM Granite, sont intégrées de façon fluide dans les résumés de course générés par l’IA et dans d’autres contenus Ferrari, ajoutant ainsi de la profondeur, du contexte et une dimension patrimoniale à chaque interaction avec les fans.

Le moteur de contenu de l’application offre aux équipes éditoriales des workflows alimentés par l’IA avec la possibilité de publier des mises à jour en temps réel et du contenu personnalisé au fur et à mesure du déroulement de la course. Ces capacités permettent également aux fans d’accéder à de nouvelles informations chaque fois qu’ils ouvrent l’application. Parallèlement, Instana assure une surveillance en temps réel, améliorant ainsi le temps de fonctionnement et la fiabilité, quel que soit le nombre d’utilisateurs connectés.

En plus de tout ce qui précède, un moteur de commerce alimenté par Salesforce permet aux fans d’accéder, dans l’application, aux produits officiels de Ferrari et aux sorties exclusives le jour de la course. Ces éléments jettent également les bases pour une meilleure compréhension des interactions et des besoins de chaque fan pour une personnalisation plus poussée.

Ensemble, ces solutions permettent à la Scuderia Ferrari HP d’offrir une expérience en ligne aussi immersive et précise que la course elle-même. Résultat : un environnement évolutif, amélioré par l’IA, qui rapproche plus que jamais les supporters de l’équipe et de la piste.

En voici les principales fonctionnalités :