IBM soutient la nouvelle expérience numérique destinée aux supporters de la Scuderia Ferrari HP
L’application est devenue un centre intelligent pour la communauté numérique de la Scuderia Ferrari HP, où les fans peuvent en savoir plus et célébrer l’héritage et l’avenir de l’équipe. Depuis le lancement de la nouvelle application lors du Grand Prix de Miami en mai 2025, la Scuderia Ferrari HP a constaté :
« C’est l’application que les fans de Ferrari méritent. La course du jour est littéralement dans votre poche. »
– Lewis Hamilton, pilote de la Scuderia Ferrari HP
La Scuderia Ferrari HP, la célèbre écurie de Formule 1, peut se targuer d’avoir l’une des bases de fans les plus importantes et les plus passionnées au monde, forte de 396 millions de personnes. Les fans de Ferrari se démarquent de nombreux autres fans de F1, en ce sens qu’ils sont fidèles à l’équipe plutôt qu’à un pilote en particulier. Au cœur de cette fidélité se trouve la base de super fans multigénérationnelle de Ferrari, les Tifosi. Ils forment une communauté mondiale passionnée dont le soutien indéfectible a contribué à façonner l’identité de l’équipe depuis des décennies.
Selon les mots de Charles Leclerc, pilote de la Scuderia Ferrari HP, « La passion que les fans de Ferrari vouent à la marque, à Ferrari, à son histoire, est quelque chose de très spécial à vivre et vous le ressentez chaque fois que vous êtes en Italie ou sur la piste. »
La base de fans de la Scuderia Ferrari s’élargit. À côté des fans historiques, une nouvelle génération de supporters est en train d’émerger. Ce sont des superfans qui sont nés à l’ère du numérique et des adeptes de la première heure, qui découvrent l’excitation de la Formule 1 par le biais de nouveaux canaux et de nouvelles perspectives.
Comme le déclare Stefano Pallard, responsable du développement des fans pour la Scuderia Ferrari HP, « Les fans de Ferrari sont différents pour de nombreuses raisons. C’est l’histoire et le patrimoine. Ferrari est le seul à être présent en F1 depuis le début. C’est ce qui nous passionne et nous en sommes très fiers. »
Avec un public aussi dynamique et varié, la Scuderia Ferrari avait besoin d’un moyen de répondre à de nombreux besoins différents tout en préservant l’exclusivité et l’authenticité de l’Expérience Ferrari. L’équipe souhaitait rapprocher les fans de l’action, avant, pendant et après la course, à la fois sur la piste et en dehors.
L’application existante de la Scuderia Ferrari pour les fans de F1 était riche en contenu éditorial. Mais l’équipe souhaitait davantage d’interactivité et de personnalisation. Ils ont donc demandé à IBM de créer une expérience pour les supporters qui puisse s’étendre à l’échelle mondiale, s’adapter localement et refléter le prestige du Cheval Cabré.
Soulignant la nécessité d’une expérience plus approfondie et attrayante pour les fans, Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe de la Scuderia Ferrari, déclare : « De nombreux nouveaux fans nous ont rejoints au cours des deux dernières années, et tous n’arrivent pas avec une véritable connaissance de la F1. Il est important que nous leur donnions la possibilité de comprendre ce que nous faisons. »
« IBM Consulting s’engage à soutenir la Scuderia Ferrari HP dans l’évolution continue de l’expérience des supporters, avec des améliorations futures visant à rendre chaque course plus interactive et personnalisée. »
– Billy Seabrook, Global Chief Design Officer, IBM
Le partenariat entre IBM et la Scuderia Ferrari HP repose sur une passion commune pour le dépassement des limites et la redéfinition de ce qui est possible. La marque Ferrari est animée d’une volonté incessante d’innover. Ils évoluent constamment, testent de nouvelles idées et s’efforcent d’atteindre des performances optimales. C’est cette valeur commune d’innovation continue qui rend la collaboration entre Ferrari et IBM si puissante.
Pour faire de cette vision une réalité, l’équipe F1 s’est associée à IBM® Consulting pour repenser entièrement son application mobile. Ensemble, ils ont créé une plateforme d’engagement des fans de nouvelle génération, façonnée par IBM Design Thinking et construite avec la technologie IBM watsonx.
Le projet a commencé par des recherches approfondies sur les différentes personnalités des fans de la Scuderia Ferrari HP, des tifosi de toujours aux nouveaux venus. IBM a ensuite utilisé ces informations pour élaborer une feuille de route pour la nouvelle application, en prêtant attention aux moindres détails. IBM Consulting a dirigé la refonte de l’architecture et de l’interface de l’application, créant une plateforme élégante et intuitive qui fournit des informations de course, une fonctionnalité interactive et un contenu personnalisé.
« Nous avons tout pris en compte : le contenu souhaité par les utilisateurs, le moment où ils sont le plus susceptibles de s’engager, leur humeur, l’appareil qu’ils utilisent et l’endroit où ils se trouvent lorsqu’ils ouvrent l’application. Ce niveau d’information oriente non seulement nos décisions en matière de conception, mais aussi notre architecture fonctionnelle et notre infrastructure technique. »
– Fred Baker, IBM Sports Lead, EMEA
La transformation de la présence numérique de la Scuderia Ferrari HP illustre comment la technologie, bien exécutée, génère des résultats commerciaux plus intelligents. L’utilisation d’une infrastructure hybride cloud a permis de créer un environnement flexible pour l’évolutivité future. L’intégration des outils d’IA d’IBM a considérablement amélioré la productivité. L’automatisation avec la plateforme IBM Instana a amélioré le temps de fonctionnement et la fiabilité. Le magasin de données IBM watsonx.data a facilité la gestion de volumes élevés et d’une grande variété de données. Ensemble, ces solutions ont créé une base numérique moderne conçue pour la vitesse, l’évolutivité et des opérations plus intelligentes.
Au cœur de la transformation se trouve une infrastructure hybride cloud et des modèles d’IA entraînés et gérés avec le portefeuille de produits watsonx. L’application de la Scuderia Ferrari est alimentée par une combinaison de clouds de différents fournisseurs, y compris AWS, avec une architecture sans serveur qui garantit les performances à l’échelle, et une série d’applications écrites avec la plateforme Red Hat OpenShift. Cette base permet à watsonx.data d’unifier, d’organiser et de préparer des données provenant de tous les domaines de Ferrari, y compris la division courses, les produits dérivés et la marque emblématique de voitures de luxe. « Pour cette application, nous avons dû rassembler un grand nombre de sources de données provenant de différents sites », explique Fred Baker, IBM Sports Lead, EMEA. « Pour ce faire, nous avons mis en place une architecture hybride, qui intègre des éléments de plusieurs clouds de différents fournisseurs, y compris AWS. Watsonx nous a ensuite aidés à ingérer, classer et finalement distribuer les données et les informations pour offrir aux fans des expériences plus intenses. »
Modèles d’IA générative créés avec IBM watsonx.ai Le studio d’IA produit des résumés de course et des scénarios dynamiques en analysant la télémétrie en direct et les données historiques. La solution IBM watsonx Code Assistant aide les développeurs à progresser plus rapidement, en utilisant l’IA pour rationaliser le codage et accélérer la livraison des fonctionnalités.
Les outils IBM watsonx.governance sont un autre élément important de la suite, contribuant à protéger deux des actifs les plus précieux de la Scuderia Ferrari : sa marque et ses données. L’une des caractéristiques de l’identité de la marque Ferrari est le ton unique de sa voix. watsonx.governance aide les développeurs à gérer les sorties des modèles d’IA, y compris le style conversationnel. Cette fonctionnalité a été déterminante pour donner à l’application un ton authentique qui facilite les interactions avec les fans.
En améliorant l’expérience de narration, l’application offre de riches informations historiques, établissant des liens entre les moments de course 2025 les plus mémorables et les voitures, pilotes et circuits emblématiques de la Scuderia Ferrari HP qui ont marqué son histoire. Ces informations, générées par les grands modèles de langage (LLM) watsonx comme les modèles d’IA de fondation IBM Granite, sont intégrées de façon fluide dans les résumés de course générés par l’IA et dans d’autres contenus Ferrari, ajoutant ainsi de la profondeur, du contexte et une dimension patrimoniale à chaque interaction avec les fans.
Le moteur de contenu de l’application offre aux équipes éditoriales des workflows alimentés par l’IA avec la possibilité de publier des mises à jour en temps réel et du contenu personnalisé au fur et à mesure du déroulement de la course. Ces capacités permettent également aux fans d’accéder à de nouvelles informations chaque fois qu’ils ouvrent l’application. Parallèlement, Instana assure une surveillance en temps réel, améliorant ainsi le temps de fonctionnement et la fiabilité, quel que soit le nombre d’utilisateurs connectés.
En plus de tout ce qui précède, un moteur de commerce alimenté par Salesforce permet aux fans d’accéder, dans l’application, aux produits officiels de Ferrari et aux sorties exclusives le jour de la course. Ces éléments jettent également les bases pour une meilleure compréhension des interactions et des besoins de chaque fan pour une personnalisation plus poussée.
Ensemble, ces solutions permettent à la Scuderia Ferrari HP d’offrir une expérience en ligne aussi immersive et précise que la course elle-même. Résultat : un environnement évolutif, amélioré par l’IA, qui rapproche plus que jamais les supporters de l’équipe et de la piste.
En voici les principales fonctionnalités :
Ensemble, ces solutions ont permis d’améliorer l’efficacité de la diffusion du contenu et de rationaliser les workflows internes. L’accès unifié aux données a permis une prise de décision plus rapide et plus éclairée, aujourd’hui et à l’avenir. En fin de compte, l’application a bénéficié de cycles de développement plus rapides, d’une fiabilité de la plateforme améliorée et de performances constantes à l’échelle.
Les principaux résultats commerciaux sont les suivants :
Fondée en 1929 à Maranello, en Italie, la Scuderia Ferrari HP est l’équipe la plus titrée et la plus riche de l’histoire de la Formule 1, avec 16 championnats des constructeurs et 15 championnats des pilotes.
En partenariat direct avec les clients, nous conseillons, concevons, développons et exploitons des innovations significatives et des résultats durables.
IBM watsonx est notre portefeuille de produits d’IA qui accélère l’impact de l’IA générative dans les principaux workflows afin de stimuler la productivité.
Un studio unique intégré de développement d’applications d’IA de bout en bout
Le seul data lakehouse hybride et ouvert pour l’IA d’entreprise et l’analytique
Dirigez, gérez et contrôlez votre IA à l’aide d’un ensemble unique d’outils.
Ouverts, performants et fiables, nos modèles IA sont optimisés pour les entreprises.
Exploitez l’IA générative et l’automatisation avancée pour créer plus rapidement du code
Résolvez de manière proactive les problèmes sur l’ensemble de votre pile d'applications grâce à Full Stack Observability, optimisée par l’IA Agentic.
Voulez-vous que l’IA utilise intelligemment toutes vos données ? Utilisez IBM watsonx pour accélérer le réglage et le déploiement de vos modèles
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, le logo IBM, Granite, IBM Cloud, IBM Consulting, IBM Instana, IBM watsonx, Instana, watsonx, watsonx.ai, watsonx Code Assistant, watsonx.data et watsonx.governance sont des marques d’International Business Machines Corporation déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres noms de produits et de services sont des marques IBM ou appartenant à d’autres sociétés. Une liste actualisée des marques IBM est disponible sur ibm.com/legal/copytrade.
Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Red Hat et OpenShift sont des marques appartenant à Red Hat, Inc. ou à ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les informations contenues dans le présent document étaient à jour à la date de sa publication initiale. Elles peuvent être modifiées sans préavis par IBM.
Certaines offres mentionnées dans le présent document ne sont pas disponibles dans tous les pays où la société IBM est présente.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.
Il incombe à l’utilisateur d’évaluer et de vérifier le fonctionnement de tout autre produit ou programme avec les produits et programmes IBM. IBM n’est pas responsable des produits et programmes non IBM.
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT FOURNIES « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT SANS AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET TOUTE GARANTIE OU CONDITION D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. Les produits IBM sont garantis conformément aux dispositions des contrats qui régissent leur utilisation.