Pour proposer un produit plus rapide, plus intelligent et plus attrayant, l’UFC s’est associée à IBM pour créer l’UFC Insights Engine, une plateforme alimentée par l’IA qui génère automatiquement des informations sur les combats et les combattants. IBM watsonx Orchestrate, qui commence par un agent d’analyse pré-combat, est au cœur de cette solution. Grâce à une interface conversationnelle unifiée, les chercheurs de l’UFC peuvent poser des questions complexes, analyser les tendances et générer des informations personnalisées, le tout acheminé vers le composant d’IA le plus adapté via watsonx Orchestrate. Cette orchestration intègre des outils avancés, tels que des pipelines de conversion de texte en SQL pour les requêtes de données structurées et des pipelines de génération augmentée de récupération (RAG) alimentés par les principaux grands modèles de langage (LLM) open source, notamment IBM Granite et Llama, afin d’extraire des informations pertinentes à partir de vastes référentiels de données historiques. Ces LLM permettent de générer des réponses contextuelles de haute qualité en récupérant et en ancrant les informations dans un contenu spécifique au domaine. IBM watsonx offre une grande flexibilité dans le choix des modèles, ce qui permet aux chercheurs de l’UFC de sélectionner le modèle le mieux adapté à chaque tâche.

Formé à partir d’une vaste bibliothèque de données historiques de l’UFC (notamment des statistiques de combat, des profils d’athlètes et des résultats), IBM watsonx.ai extrait des informations en identifiant les indicateurs de performance clés qui influencent les résultats des combats. Plutôt que de proposer de simples prédictions, la solution IBM aide à mettre en évidence les statistiques critiques qui déterminent chaque combat, offrant ainsi une compréhension plus approfondie avant même que les combattants ne donnent le premier coup. La solution watsonx.ai permet de générer des visualisations de données et des informations statistiques convaincantes qui approfondissent la compréhension des performances des combattants et de la dynamique des événements. IBM watsonx.governance garantit l’explicabilité, la pertinence et la transparence de chaque réponse générée par l’IA, tandis qu’IBM watsonx.data prend en charge la gestion et la récupération de données vectorisées et évolutives. De plus, afin de garantir une gestion cohérente, reproductible et évolutive de l’infrastructure, l’UFC emploie Terraform dans son pipeline de déploiement, ce qui contribue à automatiser la mise à disposition de l’infrastructure cloud pour déployer les composants de l’interface utilisateur et API de l’UFC Insights Engine. Cette automatisation permet de rationaliser les mises à jour, de réduire les erreurs de configuration manuelles et d’accélérer la création de valeur dans tous les environnements.